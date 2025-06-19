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В Києві попрощалися з Юрієм Феліпенком: зворушлива промова дружини і фото

Четвер 19 червня 2025 15:37
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В Києві попрощалися з Юрієм Феліпенком: зворушлива промова дружини і фото В Києві попрощалися з Юрієм Феліпенком, який загинув на війні (фото: instagram.com/y.felipenko)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У п'ятницю, 19 червня, у Києві провели в останню путь актора театру і кіно Юрія Феліпенка, який загинув на фронті. Під час церемонії прощання дружина воїна Катерина Мотрич виступила з емоційною промовою.

Як прощалися з актором та які важливі слова промовила ведуча проєкту "Ебаут", пише РБК-Україна.

Де проходила церемонія прощання

Спочатку прощання відбувалося об 11:00 в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Саме там працював і здобував популярність актор.

Проводжали Юрія рідні, друзі, колеги та просто небайдужі українці. Вишикувалася ціла черга - було понад 100 людей.

О 13:30 церемонія продовжилася в Михайлівському Золотоверхому соборі, де кожен охочий міг вшанувати пам'ять воїна.

Серед відомих осіб прощання відвідали Наталка Денисенко, яка ще на початку дня поділилася про це у себе в блозі, Максим Девізоров, Сергій Кисіль, Юрій Висоцький, Богдан Бенюк та інші.

Поховали Юрія на Берковецькому кладовищі.

Зворушливі слова дружини актора

Під час похорон Катерина звернулася до українців з важливим посланням. Цими словами поділився юрист Євген Пронін у себе в Instagram.

"Убийте в собі все російське, забудьте назавжди цю мову та цю культуру, тому що тільки через Росію ми зараз всі змушені бути тут", - сказала вона.

В Києві попрощалися з Юрієм Феліпенком: зворушлива промова дружини і фотоПромова Катерини Мотрич (фото: instagram.com/pronin_law_you)

Юрій Феліпенко загинув: що відомо

Про загибель актора повідомила його дружина 15 червня. У квітні 2024 року він добровільно долучився до лав ЗСУ. Служив у батальйоні "Ахіллес" 92-ї ОШБр.

Смерть актора стала ударом для його друзів та колег. Вони емоційно відреагували на трагедію.

Коротка біографія Феліпенка

Народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі.

У 2016 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Працював в театрі на Подолі, де зіграв понад 20 ролей, та активно знімався в серіалах.

Серед його відомих робіт участь у таких проєктах, як "Відділ 44", "Що робить твоя дружина", "Колір пристрасті" та "Обіцянка Богу".

У червні 2024 року одружився з ведучою YouTube проєкту "Ебаут" Катериною Мотрич.

Юрій Феліпенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: сайти Суспільне, OBOZ, Instagram-акаунт Євгена Проніна.

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