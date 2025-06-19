В Києві попрощалися з Юрієм Феліпенком: зворушлива промова дружини і фото
У п'ятницю, 19 червня, у Києві провели в останню путь актора театру і кіно Юрія Феліпенка, який загинув на фронті. Під час церемонії прощання дружина воїна Катерина Мотрич виступила з емоційною промовою.
Як прощалися з актором та які важливі слова промовила ведуча проєкту "Ебаут", пише РБК-Україна.
Де проходила церемонія прощання
Спочатку прощання відбувалося об 11:00 в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Саме там працював і здобував популярність актор.
Проводжали Юрія рідні, друзі, колеги та просто небайдужі українці. Вишикувалася ціла черга - було понад 100 людей.
О 13:30 церемонія продовжилася в Михайлівському Золотоверхому соборі, де кожен охочий міг вшанувати пам'ять воїна.
Серед відомих осіб прощання відвідали Наталка Денисенко, яка ще на початку дня поділилася про це у себе в блозі, Максим Девізоров, Сергій Кисіль, Юрій Висоцький, Богдан Бенюк та інші.
Поховали Юрія на Берковецькому кладовищі.
Зворушливі слова дружини актора
Під час похорон Катерина звернулася до українців з важливим посланням. Цими словами поділився юрист Євген Пронін у себе в Instagram.
"Убийте в собі все російське, забудьте назавжди цю мову та цю культуру, тому що тільки через Росію ми зараз всі змушені бути тут", - сказала вона.
Промова Катерини Мотрич (фото: instagram.com/pronin_law_you)
Юрій Феліпенко загинув: що відомо
Про загибель актора повідомила його дружина 15 червня. У квітні 2024 року він добровільно долучився до лав ЗСУ. Служив у батальйоні "Ахіллес" 92-ї ОШБр.
Смерть актора стала ударом для його друзів та колег. Вони емоційно відреагували на трагедію.
Коротка біографія Феліпенка
Народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі.
У 2016 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
Працював в театрі на Подолі, де зіграв понад 20 ролей, та активно знімався в серіалах.
Серед його відомих робіт участь у таких проєктах, як "Відділ 44", "Що робить твоя дружина", "Колір пристрасті" та "Обіцянка Богу".
У червні 2024 року одружився з ведучою YouTube проєкту "Ебаут" Катериною Мотрич.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: сайти Суспільне, OBOZ, Instagram-акаунт Євгена Проніна.