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Зірка фільму "Ліло і Стіч" помер у 46 років: що відомо

Вівторок 17 червня 2025 15:23
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Зірка фільму "Ліло і Стіч" помер у 46 років: що відомо Девід Белл у фільмі "Ліло і Стіч" (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Актор Девід Гекілі Кенуї Белл, відомий за роллю у "Ліло і Стіч", пішов з життя у віці 46 років за місяць після прем'єри фільму.

Що відомо про смерть актора та його життя, розповідає РБК-Україна.

Девід Белл помер: що відомо

Трагічну новину повідомила сестра актора Джалін Канані Белл у зворушливому дописі в Facebook.

"З важким серцем повідомляю, що мій милий, щедрий, талановитий, веселий, блискучий і красивий молодший брат проведе сьогоднішній день в компанії нашого Небесного Батька", - написала вона.

Поліція штату Гаваї розповіла, що Девіда не стало 12 червня о 14:26. Офіційна причина смерті поки не відома.

Водночас вони зазначили, що ознак насильницької смерті виявлено не було.

Девід Белл з рідними (фото: facebook.com/Jalene3)

Що кажуть про актора близькі

Сестра поділилася, що Девід був не просто братом, а справжньою опорою та підтримкою.

"Попри те, що я не росла з батьком, Девід дав мені всю безумовну любов, яку тільки можна було уявити", - зазначила вона.

Вона також згадала, як він радів ролі у ремейку "Ліло і Стіч". Девід любив бути актором та озвучувати фільми.

"Він був і залишиться яскравою та сяючою зіркою. Нещодавно він з'явився на великому екрані в культовому моменті "Ліло і Стіч". Він спланував все заздалегідь і придбав найкращі місця в залі, щоб ми всі разом могли піти на прем'єру в Каполеї всього два тижні тому", - поділилася сестра.

Агентка зірки також висловила свої почуття. Вона, як і всі, дізналася трагічну новину через соцмережі.

"Це розбиває серце. Він був одним із моїх найкращих талантів – справжнє втілення духу "алоха", добрий велетень", - прокоментувала вона.

Зірка фільму &quot;Ліло і Стіч&quot; помер у 46 років: що відомоЗірка "Ліло і Стіч" пішов з життя (фото: facebook.com/Jalene3)

Що відомо про Девіда Белла

Актор зіграв гавайця у кумедній сцені в новому "Ліло і Стіч". За сюжетом, він впускає морозиво, коли бачить інопланетян. Цей момент є посиланням до одного з епізодів оригінального мультфільму 2002 року.

Крім цього, Девід грав в серіалі "Magnum P.I." та "Гаваї 5.0". Також він займався озвучкою, працював у сфері туризму і був обличчям місцевого бренду пива.

Зірка фільму &quot;Ліло і Стіч&quot; помер у 46 років: що відомоДевіду Беллу було 46 років (фото: facebook.com/Jalene3)

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Facebook-акаунт Джалін Канані Белл, TMZ, People.

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