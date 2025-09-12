UA

Кінотеатр у вітальні і панорамні види: як виглядає "холостяцька" квартира Ахтема Сеітаблаєва

Ахтем Сеітаблаєв (фото: instagram.com/seitablaiev)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв вперше показав свою квартиру у Києві. Зірка мешкає в орендованій трикімнатній оселі на 11-му поверсі будинку, який у 1970–80-х роках зводили для членів партійного керівництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на новий випуск проєкту "По хатах".

Квартиру режисер винайняв приблизно за місяць до початку повномасштабного вторгнення і щомісяця сплачує за неї 20 тисяч гривень.

Власного житла у столиці наразі у Сеітаблаєва немає. 

Вітальня у квартирі організована як справжній домашній кінотеатр: великий диван, кілька крісел, проєктор та потужна акустика.

Тут Ахтем проводить вечори за переглядом фільмів або спілкуванням із друзями.

 

Ахтем Сеітаблаєв показав свою квартиру у Києві (скріншот)

Особливе значення для нього має відчуття простору, яке забезпечує ця кімната.

У квартирі можна помітити й особисті дрібниці: на холодильнику та полицях - фотографії з рідними, дітьми, колегами, а також сувеніри та подарунки від близьких.

 

Ахтем Сеітаблаєв показав свою квартиру у Києві (скріншот)

Кухня у помешканні невелика, але це мало турбує режисера - готує він рідко, зазвичай обмежуючись простою яєчнею або замовленням страв з ресторанів.

"Ви потрапили у квартиру холостяка, який не надто часто прибирається", - жартує Ахтем.

Ахтем Сеітаблаєв показав свою квартиру у Києві (скріншот)

Серед мінусів - відсутність балкона, що створює незручності для курця.

 

Ахтем Сеітаблаєв показав свою квартиру у Києві (скріншот)

Втім, великі панорамні вікна відкривають вид на Київ: можна побачити Батьківщину-Матір, Києво-Печерську лавру, Південний міст і Мистецький арсенал.

Ахтем Сеітаблаєв показав свою квартиру у Києві (скріншот)

Актор сам підтримує порядок у квартирі, не користуючись клінінг-сервісом, і визнає, що прибирає не завжди регулярно.

 

Ахтем Сеітаблаєв показав свою квартиру у Києві (скріншот)

 

 

