Кого Зеленський нагородив в День Конституції: Пивоваров, Педан та інші зірки (фото)

До Дня Конституції, який відзначають 28 червня, президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами низки громадян. Серед таких представники культури, освіти, спорту, медицини та медіа.

Кому з зірок та які нагороди призначили, розповідає РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента .

Артем Пивоваров

Український співак отримав почесне звання Заслужений артист України. У соцмережах він вже прокоментував новий статус і показав нагороду.

"Особливий день! Всіх вітаю з Днем Конституції! Дякую, пане Президенте, за нагороду!" - написав він.

Пивоваров став заслуженим артистом України (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Олександр Педан

Телеведучий і волонтер отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня, який вручають за видатні заслуги в економічній, соціально-культурній, військовій, науковій, державній, громадській та інших сферах діяльності.

Педан отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня (фото: instagram.com/pedanos)

Руслан Циганков

Популярний вчитель фізики, який ділиться своїми методами навчання та цікавими фактами про цю науку в TikTok, теж отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Циганков навчає дітей столичного ліцею №176 імені Мігеля де Сервантеса.

Руслан Ігорович отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня (фото: instagram.com/ruslan.tsyhankov)

Олена Кривицька

Українська фехтувальниця, чемпіонка Європи 2025 зі змагань на шпагах, була відзначена орденом княгині Ольги І ступеня. Цю нагороду призначають жінкам за заслуги в державній, культурній, благодійницькій, громадській та інших сферах.

Кривицька отримала орден княгині Ольги І ступеня (фото: instagram.com/lenakryvytska)

Степан Гіга-молодший

Звання Заслужений артист України отримав музикант та композитор, син легендарного співака. Степан-молодший входить до творчої спілки "Асоціація діячів естрадного мистецтва України". Він також виступає на концертах разом з батьком.

Син Степана Гіги отримав заслуженого артиста (фото: instagram.com/steveg_stepan_giga)