"Така схожа". Ольга Фреймут зачарувала рідкісними фото з донькою-копією

Ольга Фреймут 28 червня святкує 8-річчя донечки Євдокії. З нагоди свята колишня телеведуча потішила підписників рідкісними фото з дівчиною та залишила теплі слова привітання.

Користувачі одразу відзначили схожість між мамою та донькою. Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Фреймут.

Як Фреймут привітала доньку

Ольга поділилася щирими материнськими почуттями. Свою доньку вона вважає справжнім дивом, адже вона прийшла у світ в день, коли не стало її бабусі.

"А потім у твоїй дитячій пахло її парфумами, хоча вона у нашому будинку так і не встигла погостювати..." - пригадала вона.

Ольга Фреймут ніжно привітала доньку (фото: instagram.com/freimutolia)

Зіркова мама побажала іменинниці рости здоровою та щасливою. Вона зауважила, що дівчинка вирізняється мудрістю.

"Я завжди бачу в тобі неземне. А мудрість твоя, коли мені сумно, ти нагадуєш: "Мама, завтра настане новий день і буде сонечко!" Дякую, що ти моя. Нехай світ завжди буде лагідним до тебе. Будь здоровою і щасливою. Будь собою, навіть коли це стане викликом. Євдокія, з Днем народження", - написала вона.

Допис супроводжували ніжні фото з архіву, на яких проглядається неймовірна схожість між дівчатами.

Фреймут та Євдокія (фото: instagram.com/freimutolia)

Як відреагували в мережі

Підписники долучилися до привітань. Багато хто також помітив схожість між Ольгою та Євдокією.

"Обожнюю", - написала старша дочка Фреймут Злата.

"Вау! Вона так схожа на вас!!! З днем народження, маленька".

"Всього найкращого для маленької".

"Яка мила у Вас Євдокія! Хай буде щасливою!"

"Нехай росте здорова і слухняна і вона дуже схожа на маму просто копія".

"Ой, які ви дві схожі".

Фреймут з донькою-іменинницею (фото: instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, Ольга Фреймут одружена з колишнім генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотком.

Пара також виховує сина Валерія. Також у ведучої є старша дочка Злата від стосунків з британцем Нілом.

Ольга Фреймут з дітьми (фото: instagram.com/freimutolia)