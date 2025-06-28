Кого Зеленский наградил в День Конституции: Пивоваров, Педан и другие звезды (фото)
Ко Дню Конституции, который отмечают 28 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами ряда граждан. Среди таких представители культуры, образования, спорта, медицины и медиа.
Кому из звезд и какие награды назначили, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.
Артем Пивоваров
Украинский певец получил почетное звание Заслуженный артист Украины. В соцсетях Артем уже прокомментировал новый статус и показал награду.
"Особый день! Всех поздравляю с Днем Конституции! Спасибо, господин Президент, за награду!" - написал он.
Пивоваров стал заслуженным артистом Украины (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Александр Педан
Телеведущий и волонтер получил орден "За заслуги" ІІІ степени, который вручают за выдающиеся заслуги в экономической, социально-культурной, военной, научной, государственной, общественной и других сферах деятельности.
Педан получил орден "За заслуги" ІІІ степени (фото: instagram.com/pedanos)
Руслан Цыганков
Популярный учитель физики, который делится своими методами обучения и интересными фактами об этой науке в TikTok, тоже получил орден "За заслуги" ІІІ степени. Цыганков обучает детей столичного лицея №176 имени Мигеля де Сервантеса.
Руслан Игоревич получил орден "За заслуги" ІІІ степени (фото: instagram.com/ruslan.tsyhankov)
Елена Кривицкая
Украинская фехтовальщица, чемпионка Европы 2025 по соревнованиям на шпагах, была отмечена орденом княгини Ольги І степени. Эту награду назначают женщинам за заслуги в государственной, культурной, благотворительной, общественной и других сферах.
Кривицкая получила орден княгини Ольги І степени (фото: instagram.com/lenakryvytska)
Степан Гига-младший
Звание Заслуженный артист Украины получил музыкант и композитор, сын легендарного певца. Степан-младший входит в творческий союз "Ассоциация деятелей эстрадного искусства Украины". Он также выступает на концертах вместе с отцом.
Сын Степана Гиги получил Заслуженного артиста (фото: instagram.com/steveg_stepan_giga)
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