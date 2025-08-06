"Коханий, у нас буде маленьке". Зірка "Аферистів в сітях" вперше висловилася про вагітність

Зірка телепроєкту "Аферисти в сітях" Олена-Христина Лебідь відреагувала на припущення про вагітність, які з'явилися після одного з її фото в Instagram.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ведучої для OBOZ.UA.

Чи дійсно Олена-Христина вагітна?

Приблизно місяць тому знаменитість поділилася фото, яке викликало резонанс у мережі - на ньому помітно округлість живота.

Шанувальники одразу почали підозрювати вагітність.

Втім, як пояснила Лебідь, жодного підтексту у знімка не було - лише бажання поділитися атмосферною миттю.

"Насправді це абсолютно природне бажання - поділитися гарним моментом. Історія цього фото така: ми просто спіймали дуже теплий сонячний емоційний кадр. Красивий пузик у мене такий, ну чого не показати?" - пожартувала вона.

Олена-Христина Лебідь (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Телеведуча зізналася, що не очікувала такої бурхливої реакції, однак подякувала за теплий інтерес і увагу з боку аудиторії.

Також Лебідь наголосила, що кожна людина має право самостійно вирішувати, чи хоче вона дітей, і важливо поважати будь-який вибір.

"Знаєте, кожен має право проживати своє життя, як йому комфортно. І я поважаю будь-який вибір. Ніколи не скажу людині: "ти мусиш' або "так не можна". Що стосується мене - я не виключаю такої можливості. Вийде тоді: "Коханий, у нас буде маленьке та руденьке! Дивись: дві смужки", - з усмішкою прокоментувала ведуча.

Олена-Христина Лебідь з коханим (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Особисте життя Олени-Христини Лебідь

Ведуча Олена-Христина Лебідь вже сім років перебуває у стосунках з колишнім віцепрем’єр-міністром України Павлом Розенком.

Попри тривалі стосунки, пара не поспішає офіційно оформлювати шлюб. Утім, як виявилося, пропозиція руки та серця таки пролунала - і давно.

У коментарі ТСН.ua політик вперше підтвердив, що освідчився своїй коханій ще кілька років тому, і вона відповіла згодою.

"Я її підтримую у всьому. Ми разом вже сім років, але поки офіційно ще не оформлювали наші стосунки. Всьому свій час. Ми з тих пар, для яких ці формальності не мають ніякого значення. Пропозицію я вже зробив. Це було спокійно, красиво, по-домашньому. Тому Христина вже наречена. Вже як декілька років", - розповідав політик.

Олена-Христина Лебідь з коханим (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)