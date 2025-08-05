Молодша на 17 років: що відомо про кохану Олександра Пономарьова, яку він приховує (фото)
51-річний співак Олександр Пономарьов завжди намагався тримати своє особисте життя якомога далі від публічності. Та попри мовчанку самого артиста, деякі деталі його нового роману все ж стали відомі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ТСН.
З ким зустрічається Пономарьов
У коментарі ТСН.ua народний артист України підтвердив, що наразі офіційно не одружений, однак має серйозні тривалі стосунки.
І хоча ім’я обраниці співак не розголошує, він наголосив: показувати кохану публічно не збирається, бо вже мав такий досвід у минулому і не хоче його повторення.
"Я її не ховаю. Вона ж не сидить вдома, не знаходиться постійно біля мене. Але я не буду її демонстративно показувати. Я вже в минулих шлюбах показував - і що я маю?", - прокоментував співак.
Натомість джерела з оточення музиканта виявилися відвертішими. Як повідомляє інсайдер, Олександр перебуває у цивільному шлюбі з дівчиною, на ім'я Софія, яка є його концертною директоркою.
Кохана Олександра Пономарьова (скріншот tsn.ua)
За словами джерела, парі комфортно разом: вони живуть під одним дахом у будинку співака на Лівому березі Дніпра в Києві.
Софія молодша за Пономарьова на 17 років.
Кохана Олександра Пономарьова (скріншот tsn.ua)
Попри обережність у публічності, артист одного разу все ж показав свою кохану - щоправда, завуальовано.
В одному з кліпів - "Пазли" - на останніх секундах зʼявляється зображення дівчини, яка неймовірно схожа на Софію.
Кохана Олександра Пономарьова у кліпі "Пазли" (скріншот)
Особисте життя Олександра Пономарьова
Олександр має за плечима кілька шлюбів. Його першою дружиною була Олена Мозгова - разом вони прожили десять років.
У подружжя народилася донька Женя. Крім того, Пономарьов прийняв як рідну старшу доньку Олени від попередніх стосунків і офіційно її вдочерив.
Другою дружиною співака стала Вікторія Мартинюк. У цьому шлюбі народився син, якого назвали на честь батька - Сашком.
Після розлучення з Вікторією артист став значно рідше ділитися подробицями особистого життя.
А на початку року телеведучий Юрій Горбунов, який багато працює з Олександром, повідомив, що співак одружений.
З його слів, виконавець уклав третій шлюб ще багато років тому.
Цікаво, що весь цей час артистові приписували різні романи, однак він усі чутки спростовував, і про його нову дружину нічого не було відомо.
Горбунов також не назвав імені обраниці свого друга, але додав, що співак живе в шлюбі з цією жінкою вже близько десяти років.
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