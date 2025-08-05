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Молодша на 17 років: що відомо про кохану Олександра Пономарьова, яку він приховує (фото)

Вівторок 05 серпня 2025 10:48
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Молодша на 17 років: що відомо про кохану Олександра Пономарьова, яку він приховує (фото) Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Автор: Іванна Пашкевич

51-річний співак Олександр Пономарьов завжди намагався тримати своє особисте життя якомога далі від публічності. Та попри мовчанку самого артиста, деякі деталі його нового роману все ж стали відомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ТСН.

З ким зустрічається Пономарьов

У коментарі ТСН.ua народний артист України підтвердив, що наразі офіційно не одружений, однак має серйозні тривалі стосунки.

І хоча ім’я обраниці співак не розголошує, він наголосив: показувати кохану публічно не збирається, бо вже мав такий досвід у минулому і не хоче його повторення.

"Я її не ховаю. Вона ж не сидить вдома, не знаходиться постійно біля мене. Але я не буду її демонстративно показувати. Я вже в минулих шлюбах показував - і що я маю?", - прокоментував співак.

Натомість джерела з оточення музиканта виявилися відвертішими. Як повідомляє інсайдер, Олександр перебуває у цивільному шлюбі з дівчиною, на ім'я Софія, яка є його концертною директоркою.

Молодша на 17 років: що відомо про кохану Олександра Пономарьова, яку він приховує (фото)Кохана Олександра Пономарьова (скріншот tsn.ua)

За словами джерела, парі комфортно разом: вони живуть під одним дахом у будинку співака на Лівому березі Дніпра в Києві.

Софія молодша за Пономарьова на 17 років.

Молодша на 17 років: що відомо про кохану Олександра Пономарьова, яку він приховує (фото)Кохана Олександра Пономарьова (скріншот tsn.ua)

Попри обережність у публічності, артист одного разу все ж показав свою кохану - щоправда, завуальовано.

В одному з кліпів - "Пазли" - на останніх секундах зʼявляється зображення дівчини, яка неймовірно схожа на Софію.

Молодша на 17 років: що відомо про кохану Олександра Пономарьова, яку він приховує (фото)Кохана Олександра Пономарьова у кліпі "Пазли" (скріншот)

Особисте життя Олександра Пономарьова

Олександр має за плечима кілька шлюбів. Його першою дружиною була Олена Мозгова - разом вони прожили десять років.

У подружжя народилася донька Женя. Крім того, Пономарьов прийняв як рідну старшу доньку Олени від попередніх стосунків і офіційно її вдочерив.

Другою дружиною співака стала Вікторія Мартинюк. У цьому шлюбі народився син, якого назвали на честь батька - Сашком.

Після розлучення з Вікторією артист став значно рідше ділитися подробицями особистого життя.

А на початку року телеведучий Юрій Горбунов, який багато працює з Олександром, повідомив, що співак одружений.

З його слів, виконавець уклав третій шлюб ще багато років тому.

Цікаво, що весь цей час артистові приписували різні романи, однак він усі чутки спростовував, і про його нову дружину нічого не було відомо.

Горбунов також не назвав імені обраниці свого друга, але додав, що співак живе в шлюбі з цією жінкою вже близько десяти років.

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