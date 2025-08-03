Коли камери вимикаються: 6 серіалів про зворотній бік шоу-бізнесу та телебачення

Світ шоу-бізнесу здається блискучим, безтурботним і омитим софітами. Та що відбувається, коли камери вимикаються, а зірки залишаються наодинці зі справжністю? Ці серіали зазирають за куліси глянцю, де замість слави - психологічний тиск, маніпуляції, токсичність, зради й гонитва за рейтингами.

РБК-Україна зібрало 6 історій, які розвінчують романтичний міф про телебачення та показують, якою жорстокою може бути індустрія, яка створює ілюзії.

"Ранкове шоу" (2019 - ...)

Художній серіал, натхненний реальними подіями в американських медіа.

У центрі історії - тележурналістки Алекс Леві (Дженніфер Еністон) і Брэдлі Джексон (Різ Візерспун), які опиняються в епіцентрі скандалу після звинувачень у сексуальних домаганнях з боку їхнього колеги.

Проєкт порушує теми харасменту, корпоративного тиску, морального вибору та маніпуляцій правдою в епоху інформаційної війни.

Третій сезон, прем'єра якого очікується 17 вересня, обіцяє ще більше драм у кулуарах телеканалу UBA.

"Пропозиція" (2022)

Драматичний серіал, натхненний реальними подіями зі зйомок культового фільму "Хрещений батько".

Історія створення цієї стрічки виявилася не менш захопливою, ніж сам фільм. Сюжет базується на спогадах продюсера Альберта С. Радді.

Проєкт розкриває внутрішню кухню Голлівуду: труднощі з підбором акторів, вибір локацій, тиск з боку кіностудій і навіть вплив мафії.

Відомо, що Джозеф Коломбо, лідер однієї з "п’яти сімей" Нью-Йорка, погодився не втручатися у зйомки лише за умови, що зі сценарію вилучать згадки про "мафію" і "коза ностра", а частину доходів підуть на будівництво лікарні.

"Тиша на знімальному майданчику: Темна сторона дитячого телебачення" (2024)

Багато дітей 90-х виросли на шоу на кшталт "Всяка всячина", "Шоу Аманди", "Зої 101", "Дрейк і Джош", "АйКарлі".

Юні актори Nickelodeon здавалися мрією: великі гонорари, зйомки поруч із зірками, популярність. Та згодом стало відомо - ця "казка" мала темний бік.

У документальному серіалі розкривається, що підлітки фактично були заручниками телеканалу.

Вони зазнавали принижень, психологічного тиску й навіть сексуальних домагань з боку голови компанії Дена Шнайдера та інших працівників.

Проєкт досліджує, як обвинуваченим роками вдавалося уникати відповідальності.

Після публікації серіалу в мережі вірусно розлетілися старі уривки передач за участі юної Аріани Гранде, Брітні Спірс і Дрейка Белла, яких змушували імітувати сексуальні дії в кадрі.

"Джиммі Севіл: Британська історія жаху" (2022)

Джиммі Севіл вважався культовою постаттю британського дитячого телебачення.

Його ексцентричність, здатність здійснювати дитячі мрії й дружба з британською елітою - зокрема з принцесою Діаною та принцом Чарльзом = забезпечили йому статус національного героя та лицарський титул.

Однак після смерті стало відомо, що телеведучий роками ґвалтував неповнолітніх у школах-інтернатах та медичних закладах, які сам же й фінансував.

Поліція ігнорувала скарги понад 500 жертв через зв’язки Севіла з впливовими людьми. Цей факт став шоком і глибокою травмою для всієї країни.

"Ворожнеча" (2017–2024)

Серіал-антологія з двох сезонів, що розповідає про гучні конфлікти в історії американського шоу-бізнесу.

Перший сезон присвячений легендарній ворожнечі між Джоан Кроуфорд і Бетт Девіс під час зйомок стрічки "Що сталося з Бебі Джейн?" у 1960-х роках. Їхні ролі виконали Джессіка Ленг і Сьюзен Сарандон.

Другий сезон - про письменника Трумена Капоте, автора "Сніданку у Тіффані".

Його есе про світське життя "лебедів" - заможних утриманок - спричинило скандал. Колишні подруги об’єдналися проти нього, щоб вигнати зі світського товариства.

"K-pop айдоли" (2024)

Після резонансних документалок про сексуальне насильство в індустрії корейської та японської поп-музики Apple TV+ випустив художній серіал, що занурює глядача у світ K-pop.

У шести серіях показано не лише виснажливі тренування, обмежувальні дієти та емоційне вигорання артистів, а й жорстку конкуренцію та ціну слави.

Проєкт дає змогу побачити глянцеву індустрію без прикрас - такою, якою вона є для тих, хто мріє стати зіркою.