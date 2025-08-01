"І просто так". HBO закриває продовження "Сексу і міста": яким буде фінал
Телеканал HBO повідомив про закриття серіалу "І просто так" ("And Just Like That"), який став продовженням історії героїнь з шоу "Секс і місто".
Як повідомляє РБК-Україна, новину про закриття сиквелу оголосили у спеціальному зверненні в Instagram.
Що відомо про закриття серіалу "І просто так"
Шоуранер проєкту Майкл Патрік Кінг заявив, що серіал-продовження про пригоди Керрі Бредшоу та її друзів завершиться на третьому сезоні, який зараз активно транслюють в США.
За його словами, разом із виконавицею головної ролі Сарою Джессікою Паркер та керівництвом HBO було ухвалено рішення завершити серіал саме цього року.
"Коли я працював над фінальним епізодом третього сезону, стало зрозуміло, що це - ідеальне місце для завершення історії", - зазначив Майкл у своїй заяві.
Яким буде завершення "І просто так"
Деталі сюжету творці розголошувати не стали. Проте повідомили, що фінал історії складатиметься з двох частин. Заради цього загальну кількість епізодів сезону збільшили з 10 до 12.
"Ми з Сарою утримувалися від оголошення цієї новини, бо не хотіли, щоб слово "фінал" затьмарювало задоволення від перегляду сезону", - додав шоуранер.
Наостанок він звернувся до прихильників проєкту, які усі ці роки з нетерпінням чекали на кожен новий епізод.
"Ми дякуємо всім глядачам, які впустили цих персонажів у свої домівки та серця протягом багатьох років", - зазначив Кінг.
Заява творців "І просто так" (фото: instagram.com/justlikethatmax)
Що відомо про сиквел серіалу "Секс і місто"
Продовження історії про життя Керрі Бредшоу почали транслювати у 2021 році - через 17 років після завершення оригіналу. Третій сезон стартував у травні 2025 року.
До своїх ролей повернулися Сара Джессіка Паркер (Керрі), Синтія Ніксон (Міранда) та Крістін Девіс (Шарлотта).
Акторка Кім Кеттролл, яка грала Саманту, від участі в проєкті відмовилася. Проте з'явилася в короткому камео у другому сезоні.
У нових серіях показували, як героїні переживають виклики середнього віку: горе, втрату, переосмислення сексуальності та ідентичності.
Що відомо про фінал "І просто так" (скриншот)
Сама Керрі втратила свого коханого чоловіка містера Біга, за любов якого боролося протягом усіх сезонів оригіналу.
Творці вирішили у новій історії переосмислити її стосунки з колишнім Ейденом, чим викликали змішані відгуки у глядачів.
У сюжет також ввели нових персонажів, серед яких були Ліза Тодд-Векслі (Ніколь Арі Паркер), Сіма Пател (Саріта Чоудхурі), Ная Воллес (Карен Піттман) і Че Діас (Сара Рамірес).
Загалом шоу викликало різні реакції у глядачів. Одним сподобалися сюжетні лінії, інші ж критикують історії героїв та іронізують над ними.
Вас також може зацікавити:
- Вийшов видовищний трейлер нового "Аватару"
- Едді Мерфі розкрив ексклюзивні деталі про сиквел "Шрека"
- Яким буде перезапуск серіалу "Баффі - винищувачка вампірів".