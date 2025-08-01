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"І просто так". HBO закриває продовження "Сексу і міста": яким буде фінал

П'ятниця 01 серпня 2025 22:19
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"І просто так". HBO закриває продовження "Сексу і міста": яким буде фінал Сиквел серіалу "Секс і місто" закінчиться на третьому сезоні (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Телеканал HBO повідомив про закриття серіалу "І просто так" ("And Just Like That"), який став продовженням історії героїнь з шоу "Секс і місто".

Як повідомляє РБК-Україна, новину про закриття сиквелу оголосили у спеціальному зверненні в Instagram.

Що відомо про закриття серіалу "І просто так"

Шоуранер проєкту Майкл Патрік Кінг заявив, що серіал-продовження про пригоди Керрі Бредшоу та її друзів завершиться на третьому сезоні, який зараз активно транслюють в США.

За його словами, разом із виконавицею головної ролі Сарою Джессікою Паркер та керівництвом HBO було ухвалено рішення завершити серіал саме цього року.

"Коли я працював над фінальним епізодом третього сезону, стало зрозуміло, що це - ідеальне місце для завершення історії", - зазначив Майкл у своїй заяві.

Яким буде завершення "І просто так"

Деталі сюжету творці розголошувати не стали. Проте повідомили, що фінал історії складатиметься з двох частин. Заради цього загальну кількість епізодів сезону збільшили з 10 до 12.

"Ми з Сарою утримувалися від оголошення цієї новини, бо не хотіли, щоб слово "фінал" затьмарювало задоволення від перегляду сезону", - додав шоуранер.

Наостанок він звернувся до прихильників проєкту, які усі ці роки з нетерпінням чекали на кожен новий епізод.

"Ми дякуємо всім глядачам, які впустили цих персонажів у свої домівки та серця протягом багатьох років", - зазначив Кінг.

&quot;І просто так&quot;. HBO закриває продовження &quot;Сексу і міста&quot;: яким буде фіналЗаява творців "І просто так" (фото: instagram.com/justlikethatmax)

Що відомо про сиквел серіалу "Секс і місто"

Продовження історії про життя Керрі Бредшоу почали транслювати у 2021 році - через 17 років після завершення оригіналу. Третій сезон стартував у травні 2025 року.

До своїх ролей повернулися Сара Джессіка Паркер (Керрі), Синтія Ніксон (Міранда) та Крістін Девіс (Шарлотта).

Акторка Кім Кеттролл, яка грала Саманту, від участі в проєкті відмовилася. Проте з'явилася в короткому камео у другому сезоні.

У нових серіях показували, як героїні переживають виклики середнього віку: горе, втрату, переосмислення сексуальності та ідентичності.

&quot;І просто так&quot;. HBO закриває продовження &quot;Сексу і міста&quot;: яким буде фіналЩо відомо про фінал "І просто так" (скриншот)

Сама Керрі втратила свого коханого чоловіка містера Біга, за любов якого боролося протягом усіх сезонів оригіналу.

Творці вирішили у новій історії переосмислити її стосунки з колишнім Ейденом, чим викликали змішані відгуки у глядачів.

У сюжет також ввели нових персонажів, серед яких були Ліза Тодд-Векслі (Ніколь Арі Паркер), Сіма Пател (Саріта Чоудхурі), Ная Воллес (Карен Піттман) і Че Діас (Сара Рамірес).

Загалом шоу викликало різні реакції у глядачів. Одним сподобалися сюжетні лінії, інші ж критикують історії героїв та іронізують над ними.

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