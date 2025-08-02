Марк Руффало повертається до ролі Халка у "Людині-павук-4": що відомо

Марк Руффало повертається до ролі Халка у фільмі "Людина-павук 4: Новий день". До компанії героя Тома Голланда також приєднаються Каратель і Скорпіон.

РБК-Україна з посиланням на The Hollywood Reporter розповідає, що відомо про повернення актора до легендарної ролі.

Марк Руффало знову зіграє Халка

Шанувальники всесвіту Marvel можуть знову побачити актора в образі зеленого гіганта Халка. Він повернеться до знакової ролі у фільмі "Людина-павук: Новий день".

Зйомки четвертої частини франшизи з Томом Голландом стартують цього місяця в Англії. У новій історії Пітер Паркер зустрінеться не лише з лиходіями, а й з неочікуваними союзниками.

Том Голланд в ролі Пітера Паркера (скриншот)

Повертається і Майкл Мендо, якого глядачі пам'ятають за роллю у "Краще подзвоніть Солу". У стрічці "Людина-павук-4" він втілив злочинця Скорпіона. Тепер його персонаж отримає новий розвиток.

Ще одним актором, який потішить появою, став Джон Бернтал. Він зіграє свого персонажа Карателя і тим самим вперше з'явиться у всесвіті Marvel саме на великому екрані.

Компанії Sony та Marvel, які займаються виробництвом стрічки, поки не прокоментували інформацію.

У фільмі "Новий день" також з’являться зірки франшизи Зендея, яка грає дівчину Пітера Паркера, Ем Джей, та Джейкоб Баталон у ролі його найкращого друга Неда Лідса.

Герої фільму "Людина-павук" (скриншот)

Що відомо про сюжет фільму "Людина-павук: Новий день"

Деталі сюжету тримаються в таємниці. Оглядачі впевнені, що у звичній манері Marvel Людина-павук, Каратель і Халк спочатку не ладнатимуть, але згодом об'єднаються у боротьбі проти справжніх лиходіїв.

Режисером фільму виступає Дестін Деніел Креттон. Сценарій пишуть Кріс МакКенна та Ерік Соммерс - автори попередніх частин.

Прем'єра "Людини-павука: Новий день" запланована на 31 липня 2026 року.