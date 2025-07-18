"Колишній теж дуже любив". Цибульська потролила звернення Винника з-за кордону

Що Цибульська сказала про Винника

Артист дав про себе знати, опублікувавши емоційне звернення у соцмережах. У відео він прокоментував багаторічні спекуляції про виїзд за кордон та заговорив про сина.

Проте не всі зраділи черговому виступу Олега. Співачка Оля Цибульська не стримала емоцій і висловилася про митців, які люблять Україну на відстані та виправдовують свою відсутність в державі.

"Сьогодні в стрічці мені попався артист, що "не втік", а просто "в Німеччині", бо дуже скучає. І я згадала свого колишнього: теж "дуже любив", але ніяк не міг приїхати", - поділилася вона.

Співачка пожартувала про схожість такої любові "на відстані та без відповідальності" і прикріпила скриншоти з квитками на автобус для Олега.

"Бо любов - це не слова, а квитки. Чоловік, який справді любить - не пише звернень, а пакує валізу", - додала вона.

Як відреагували в мережі

Одні користувачі підтримали думки артистки, інші ж негативно відреагували на критику тих, хто поїхав.

"Олю, а чи не байдуже вам, хто куди поїхав?"

"Ой, люблю, скучаю, але приїхати не можу, але можу записати пісню як всіх люблю".

"Нууу тоді виходить в нас більш ніж половина українців зрадники, які повиїжджали з України?"

"Чомусь так багато сказано самою інтонацією "Привіт, мої любі" звучить, як "Не пішли б ви на…"

"Винник не вартий нашої уваги".

Що відомо про нове звернення Винника

Співак записав звернення у себе в TikTok, в якому висловився про виїзд за кордон. За його словами, він вже 25 років будує життя в Німеччині, де зокрема народився його син.

"Я з'явився тут не для того, щоб ви мені ставили вподобайки чи виправдовуватися перед вами. Я просто хочу розповісти правду. А ще - любив, люблю і буду любити", - наголосив він.

Нагадаємо, Винник також звинувачують у мовчазній позиці та пасивності, оскільки він уникає публічної підтримки українців, які постраждали від російської агресії.

Проте водночас ходили чутки, що він неодноразово допомагав військовим. Раніше ми писали, чи дійсно Винник донатив на ЗСУ.