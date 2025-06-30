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Колишня Дзідзьо похизувалася підтягнутою фігурою після пологів (фото)

Понеділок 30 червня 2025 16:01
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Колишня Дзідзьо похизувалася підтягнутою фігурою після пологів (фото) Співачка SLAVIA (фото: instagram.com/slavia_official)
Автор: Катерина Собкова

Співачка Славія (справжнє ім'я - Ярослава Притула), колишня дружина Дзідзьо, похизувалася в мережі, який вигляд має через три тижні після пологів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.

У короткому ролику вона показала, що її фігура вже майже повернулася в "довагітні" параметри. Славія приміряла купальник розміру S з вирізом на животі.

Колишня Дзідзьо похизувалася підтягнутою фігурою після пологів (фото)

SLAVIA показала фігуру після народження сина (скриншот)

Зазначимо, що вона має чудовий вигляд. Те, що ексдружина Дзідзьо нещодавно вперше стала мамою, видає тільки невеликий живіт після пологів.

Колишня Дзідзьо похизувалася підтягнутою фігурою після пологів (фото)

Колишня дружина Дзідзьо показала, який вигляд має після пологів (скриншот)

"Мені завжди було цікаво, коли живіт повертається у форму, як до вагітності. Я народила 20 днів тому і вже на п'ятий день після пологів живіт був таким, як зараз. Це ще не ідеальна форма, але результат мене влаштовує. Я все життя займаюся спортом, була активною і під час вагітності", - зазначила співачка.

Колишня Дзідзьо похизувалася підтягнутою фігурою після пологів (фото)

Співачка Славія після пологів (скриншот)

В одному з інтерв'ю вона розповідала, що продовжує ходити в спортзал навіть на 9-му місяці вагітності.

"Ходжу в спортзал. Мене деякі лають, що не варто. Але я можу ходити, хочу, чого мені просто лежати вдома. Ясно, що зараз мої асани з йоги, пілатесу нагадують потуги. Але роблю те, що можу, розминаюся, рухаюся", - наголосила вона.

Колишня Дзідзьо похизувалася підтягнутою фігурою після пологів (фото)

Колишня Дзідзьо показала, який вигляд має після пологів (скриншот)

Що відомо про особисте життя SLAVIA

Славія була близько 20 років у стосунках із популярним співаком Дзідзьо (DZIDZIO), з них 8 років в офіційному шлюбі. Однак 2021 року пара розійшлася. Водночас вони залишилися в добрих дружніх стосунках.

Ще бувши в шлюбі з артистом, вона зустріла Андрія Павлюка - бізнесмена з Житомира, який займається виробами з каменю та дерева. Він брав участь у шоу "Наречена для тата" 2019 року. Виховує 12-річного сина від першого шлюбу.

Пара познайомилася в кіношколі на курсах акторської майстерності. Чоловік почав проявляти знаки уваги до SLAVIA. Зокрема, він надсилав їй квіти та дарував подарунки.

У 2025 році співачка приголомшила новиною, що скоро стане мамою.

Однак пара до останнього відкладала весілля. Спочатку Ярослава та Андрій планували укласти шлюб онлайн у застосунку "Дія", однак у них це не вийшло.

7 червня вони офіційно одружилися в одному з загсів Житомира, а вже 8 червня на світ з'явився їхній син. Ім'я дитини співачка поки що не розсекретила.

Колишня Дзідзьо похизувалася підтягнутою фігурою після пологів (фото)

Співачка Slavia під час вагітності (фото: instagram.com/slavia_official)

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