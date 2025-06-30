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Бывшая Дзидзьо похвасталась подтянутой фигурой после родов (фото)

Понедельник 30 июня 2025 16:01
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Бывшая Дзидзьо похвасталась подтянутой фигурой после родов (фото) Певица SLAVIA (фото: instagram.com/slavia_official)
Автор: Катерина Собкова

Певица Славия (настоящее имя - Ярослава Притула), бывшая жена Дзидзьо, похвасталась в сети, как она выглядит через три недели после родов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

В коротком ролике она показала, что ее фигура уже почти вернулась в "добеременные" параметры. Славия примерила купальник размера S с вырезом на животе.

Бывшая Дзидзьо похвасталась подтянутой фигурой после родов (фото)

SLAVIA показала фигуру после рождения сына (скриншот)

Отметим, что она отлично выглядит. То, что экс-супруга Дзидзьо недавно впервые стала мамой, выдает только небольшой живот после родов.

Бывшая Дзидзьо похвасталась подтянутой фигурой после родов (фото)

Бывшая жена Дзидзьо показала, как выглядит после родов (скриншот)

"Мне всегда было интересно, когда живот возвращается в форму, как до беременности. Я родила 20 дней назад и уже на пятый день после родов живот был таким, как сейчас. Это еще не идеальная форма, но результат меня устраивает. Я всю жизнь занимаюсь спортом, была активной и во время беременности", - отметила певица.

Бывшая Дзидзьо похвасталась подтянутой фигурой после родов (фото)

Певица Славия после родов (скриншот)

В одном из интервью она рассказывала, что продолжает ходить в спортзал даже на 9-м месяце беременности.

"Хожу в спортзал. Меня некоторые ругают, что не стоит. Но я могу ходить, хочу, чего мне просто лежать дома. Ясно, что сейчас мои асаны по йоге, пилатесу напоминают потуги. Но делаю то, что могу, разминаюсь, двигаюсь", - подчеркнула она.

Бывшая Дзидзьо похвасталась подтянутой фигурой после родов (фото)

Бывшая Дзидзьо показала, как выглядит после родов (скриншот)

Что известно про личную жизнь SLAVIA

Славия была около 20 лет в отношениях с популярным певцом Дзидзьо (DZIDZIO), из них 8 лет в официальном браке. Однако в 2021 году пара разошлась. При этом они остались в хороших дружеских отношениях.

Еще будучи в браке с артистом, она встретила Андрея Павлюка - бизнесмена из Житомира, который занимается изделиями из камня и дерева. Он принимал участие в шоу "Наречена для тата" в 2019 году. Воспитывает 12-летнего сына от первого брака.

Пара познакомилась в киношколе на курсах актерского мастерства. Мужчина начал проявлять знаки внимания к SLAVIA. В частности, он отправлял ей цветы и дарил подарки.

В 2025 году певица огорошила новостью, что скоро станет мамой.

Однако пара до последнего откладывала свадьбу. Сначала Ярослава и Андрей планировали заключить брак онлайн в приложении "Дія", однако у них это не получилось.

7 июня они официально поженились в одном из загсов Житомира, а уже 8 июня на свет появился их сын. Имя ребенка певица пока что не рассекретила.

Бывшая Дзидзьо похвасталась подтянутой фигурой после родов (фото)

Певица Slavia во время беременности (фото: instagram.com/slavia_official)

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