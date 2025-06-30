Бывшая Дзидзьо похвасталась подтянутой фигурой после родов (фото)

Певица Славия (настоящее имя - Ярослава Притула), бывшая жена Дзидзьо, похвасталась в сети, как она выглядит через три недели после родов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram .

В коротком ролике она показала, что ее фигура уже почти вернулась в "добеременные" параметры. Славия примерила купальник размера S с вырезом на животе.

SLAVIA показала фигуру после рождения сына (скриншот)

Отметим, что она отлично выглядит. То, что экс-супруга Дзидзьо недавно впервые стала мамой, выдает только небольшой живот после родов.

Бывшая жена Дзидзьо показала, как выглядит после родов (скриншот)

"Мне всегда было интересно, когда живот возвращается в форму, как до беременности. Я родила 20 дней назад и уже на пятый день после родов живот был таким, как сейчас. Это еще не идеальная форма, но результат меня устраивает. Я всю жизнь занимаюсь спортом, была активной и во время беременности", - отметила певица.

Певица Славия после родов (скриншот)

В одном из интервью она рассказывала, что продолжает ходить в спортзал даже на 9-м месяце беременности.

"Хожу в спортзал. Меня некоторые ругают, что не стоит. Но я могу ходить, хочу, чего мне просто лежать дома. Ясно, что сейчас мои асаны по йоге, пилатесу напоминают потуги. Но делаю то, что могу, разминаюсь, двигаюсь", - подчеркнула она.

Бывшая Дзидзьо показала, как выглядит после родов (скриншот)

Что известно про личную жизнь SLAVIA

Славия была около 20 лет в отношениях с популярным певцом Дзидзьо (DZIDZIO), из них 8 лет в официальном браке. Однако в 2021 году пара разошлась. При этом они остались в хороших дружеских отношениях.

Еще будучи в браке с артистом, она встретила Андрея Павлюка - бизнесмена из Житомира, который занимается изделиями из камня и дерева. Он принимал участие в шоу "Наречена для тата" в 2019 году. Воспитывает 12-летнего сына от первого брака.

Пара познакомилась в киношколе на курсах актерского мастерства. Мужчина начал проявлять знаки внимания к SLAVIA. В частности, он отправлял ей цветы и дарил подарки.

В 2025 году певица огорошила новостью, что скоро станет мамой.

Однако пара до последнего откладывала свадьбу. Сначала Ярослава и Андрей планировали заключить брак онлайн в приложении "Дія", однако у них это не получилось.

7 июня они официально поженились в одном из загсов Житомира, а уже 8 июня на свет появился их сын. Имя ребенка певица пока что не рассекретила.

Певица Slavia во время беременности (фото: instagram.com/slavia_official)