Колишня Дзідзьо показала перші фото з новонародженим сином

Співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина Дзідзьо, поділилася зворушливими фото із сином, якого народила на початку червня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Slavia показала новонародженого сина

Зазначимо, що малюк з'явився на світ наступного дня після весілля артистки: у суботу, 7 червня, вона розписалася зі своїм бойфрендом Андрієм Павлюком, а вже в неділю народила сина.

"Ми стали щасливими батьками. 8 червня, через добу після одруження, у нас народився син", - розповіла Slavia.

За словами співачки, малюк з'явився на світ із вагою 3345 грамів і зростом 52 см.

"У нас були партнерські пологи. Андрій весь час був зі мною", - поділилася артистка.

Вона також зізналася, що не домовлялася про пологи з конкретним лікарем заздалегідь.

"Я знала: з Божою допомогою в мене все буде добре, і Бог пошле нам хороших лікарів", - пояснила Slavia.

Колишня Дзідзьо показала фото з пологового будинку (фото: instagram.com/slavia_official)

Де народжувала співачка

Народжувала Ярослава в Житомирському обласному перинатальному центрі.

"Там працюють хороші фахівці. Тому я і не шукала конкретного лікаря. Знала, що впораюся, бо відчуваю свій організм, усе життя над собою працюю і чудово почуваюся", - додала вона.

Пологи, за словами колишньої дружини Дзідзьо, пройшли в теплій атмосфері.

"Бог послав нам дуже хороших лікарів. За мною доглядали, як за рідною, і створили теплі домашні умови. Пологи перетворилися на свято - диво народження нашого синочка", - підсумувала Slavia.

Також вона опублікувала перші фото з новонародженим - у післяпологовій палаті, а потім під час виписки.

Співачка Slavia показала сина (фото: instagram.com/slavia_official)

Що відомо про особисте життя Slavia

Ярослава Притула була одружена з відомим виконавцем Дзідзьо (DZIDZIO) близько 8 років. У 2021 році пара офіційно розлучилася, але залишилася в добрих дружніх стосунках.

Ще перебуваючи у шлюбі з артистом, вона зустріла Андрія Павлюка - бізнесмена з Житомира, який займається виробами з каменю та дерева.

Вони познайомилися на курсах акторської майстерності, незабаром між ними зав'язалася дружба. Крім того, чоловік став надсилати Ярославі квіти та подарунки.

Невдовзі вона розлучилася з Дзідзьо і почала зустрічатися з Павлюком, проте публічно не афішувала цих стосунків.

Навесні 2025 року співачка випустила нову пісню "Дівка з перцем" і приголомшила фанів - вона вагітна.

Пара планувала одружитися незвичним способом - у застосунку "Дія". Однак сервіс запропонував їм дату тільки на 2026 рік. Через це вони вирішили все ж таки оформити стосунки в одному із рацсів Житомира.

Славія вийшла заміж (фото: instagram.com/slavia_official)

Пара скромно розписалася і не влаштовувала пишного свята. Ба більше, співачка навіть відмовилася від традиційних атрибутів весілля - весільної сукні, букета нареченої та обручок.

Ексдружина Дзідзьо вдруге вийшла заміж (фото: instagram.com/slavia_official)