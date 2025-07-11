Кондратюк розніс Вєрку Сердючку: "Не вистачає мізків"

Відомий продюсер Ігор Кондратюк розкритикував Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки, через його небажання перекласти російськомовні пісні на українську.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю у "Слей Шоу".

Що Кондратюк сказав про Андрія Данилка

Ведуча Марія Тучка (Туча) запитала, як він ставиться до того, що Сердючка навіть під час війни продовжує виступати в Україні зі своїми старими хітами.

"Тому що не у всіх є мізки. Так це єдина відповідь. Що з цим робити? Множити на нуль Вєрку Сердючку з її російськомовним репертуаром", - підкреслив Кондратюк.

Проте ведуча заперечила, що це не виходить через те, що Сердючка популярна.

"Вона популярна, тому що він талановитий хлопець. Він себе оцим, що він зробив, прирівнює до нацменшини. Тобто Андрій Данилко, який вважає себе українцем, він там хизується, що йому на 50 років заборонили в’їзд, він така інтелектуальна нацменшина. Бо стаття 10 Конституції дозволяє це робити", - зазначив Кондратюк.

За словами Кондратюка, в умовах війни публічні діячі не мають морального права популяризувати російську мову, а мовна байдужість Данилка - це свідчення "нестачі мізків", а не творчої свободи.

"Йому до д...пи, що гинуть українці, що спалюють українські книжки, спалюють українські прапори, розстрілюють українських військовополонених тільки за те, що вони мовою розмовляють. Йому це до д...пи. Це означає, що у нього немає мізків. І більше це нічого не означає", - різко відповів продюсер.

Кондратюк підкреслив, що перекласти російськомовний репертуар Сердючки не так складно.

"Перекласти пісню "Дольче Габана", вона в приспіві українською мовою. Там поміняти тільки два звучання в кінці. Він цього не робить. Ну, значить у Андрія не вистачає мізків. Не всі талановиті люди розумні. Я це йому можу в обличчя сказати", - зазначив Кондратюк.

"Лаша Тумбай" - офігенна пісня. Якою мовою "Лаша Тумбай"? Ніякою. Тобто це тупий принцип Андрія Данилка. Йому трошки мізків би додати, він був би супергеніальним", - сказав він.

Ігор Кондратюк наголошує, що його позиція щодо російської агресії визначилася ще з початком війни у 2014 році. Він не визнає "відтінків" або нейтральних позицій у питанні війни - тільки чорне або біле.

"Для мене з 2014 року тут однозначна позиція, тут не існує палітри", - зазначив Кондратюк.

"Росія так зробила і будь-який агресор так робить. Ти або розумієш, або ти не розумієш. Він ще не зрозумів. З 14-го року пройшло всього на всього 11 років. Для нього треба більше. Для нього треба щось впливовіше, щось трагічніше. Щоб більше вбили, щоб Полтаву окупували росіяни. Може, до нього дійде, а може і ні. Це його вибір. Йому достатньо багато років", - підсумував Кондратюк.

Що відомо про скандал із піснями Вєрки Сердючки

У червні 2025 року Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки дав концерт у столичному "Осокорі", де виконав свої хіти російською мовою. Зазначимо, що квиток на цей виступ коштував від 5 тисяч гривень.

Відео з виступу швидко набрали популярності в інтернеті, але викликали суперечливу реакцію. Частина українців обурилася тим, що під час повномасштабної війни артист продовжує виконувати пісні російською мовою - ще й у центрі столиці.

Після цього журналіст "Суспільного" Віктор Дяченко звернувся до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

У відповідь Кремінь нагадав, що з 2023 року в Києві діє офіційна заборона на публічне використання російськомовного музичного контенту. Він ініціював державну перевірку організатора концерту та звернувся до Нацполіції з вимогою відреагувати належним чином.

Крім того, виступ Данилка розкритикували низка публічних осіб, зокрема ведуча Тала Калатай, музичний оглядач Роман Бутурлакін і журналістка Аліна Доротюк.

А співачка Оля Цибульська запропонувала свою допомогу, щоб перекласти хіти Сердючки.

У поліції повідомили, що розпочали перевірку події.

У відповідь команда Андрія Данилка заявила, що артист має право виконувати свої пісні мовою, якою вони були написані спочатку.

А Сердючка своєю чергою на наступному концерті звернулася до своїх хейтерів з нецензурною лайкою.

Вєрка Сердючка під час виступу (скриншот)