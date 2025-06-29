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"Мене два дні пісочили". Сердючка звернулася до хейтерів після мовного скандалу

Неділя 29 червня 2025 13:30
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"Мене два дні пісочили". Сердючка звернулася до хейтерів після мовного скандалу Вєрка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Іванна Пашкевич

Після хвилі критики через виступ із російськомовними хітами у Києві, Вєрка Сердючка знову вийшла на сцену - цього разу в Одесі. Артистка, в образі якої виступає Андрій Данилко, не залишила без відповіді публічні закиди, зокрема від мовного омбудсмена Тараса Креміня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідне відео, яке опублікував Telegram-канал Новини.LIVE Одеса.

Виходячи на сцену одеського клубу, Сердючка саркастично привіталася з одеситами.

"Привіт, Одесо! З Всесвітнім днем намбуцмена", - звернулася артистка до публіки.

Протягом шоу у нічному клубі пролунали як україномовні пісні, так і композиції російською, що вже заздалегідь викликало бурхливі реакції у соцмережах.

"Якщо не люблять нас, то нехай йдуть у п...ду!", - заявив після одного з номерів Данилко.

Також у програмі концерту прозвучав україномовний хіт "Поїзд Київ - Одеса", а сам артист знову згадав мовне протистояння, звернувшись безпосередньо до уповноважених.

"Для наших омбудсменів. Мене два дні так пісочили, що забули про війну Ізраїля з Іраном", - сказала Сердючка з мікрофоном у руках.

Деталі скандалу

Скандал довкола Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки, розгорівся після концерту в Києві 13 червня.

Артиста розкритикували в мережі за те, що у його шоу знову прозвучали російськомовні треки.

Хвиля обурення призвела до того, що до ситуації втрутився мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Після надходження численних скарг Кремінь звернувся до поліції та ініціював перевірку концерту на дотримання мовного законодавства - зокрема, щодо мови афіш, оголошень і загальної організації заходу.

&quot;Мене два дні пісочили&quot;. Сердючка звернулася до хейтерів після мовного скандалуВєрка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)

Водночас він підкреслив, що виконання пісень російською мовою законом не заборонене.

Омбудсмен також визнав внесок Данилка у підтримку ЗСУ і зазначив, що багато артистів після повномасштабного вторгнення Росії дійсно перейшли на українську, хоча в репертуарі Вєрки Сердючки залишаються пісні російською.

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