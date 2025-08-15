Кот і Татарінцева розповіли, за скільки орендують будинок під Києвом (відео)

Де живуть Кот і Татарінцева

Виявилося, пара нині мешкає під Києвом. Вони орендують двоповерховий будинок у Софіївській Борщагівці, його площа складає приблизно 110 квадратних метрів.

Будинок, де живуть Кот і Татарінцева (скріншот)

Але Кот та його обраниця не планують винаймати житло постійно. Поруч будується їхній власний будинок, а тому вже за рік-два подружжя переїде туди.

Нині ж вони платять за оренду "тимчасового" житла майже 1 тисячу 500 доларів (понад 61 тисячу гривень) на місяць. А "комуналка", зазначив Кот, не дуже висока.

В зимовий період за газове опалення, електрику та водопостачання вони платили 4 тисячі гривень на місяць.

Де живуть Татарінцева і Кот (скріншоти)

Коли ж у Кота та Татарінцевої спитали, чи є у них прибиральниця чи помічник, вони пожартували, що їм допомагають пилососи.

"Дивись, дивись, скільки помічників. Два пилососи. Ще робот на другому поверсі. Ну насправді, найголовніші помічники - це дідусі, бабусі... До нас приходить дівчина, яка прибирає, допомагає", - розповіло подружжя.

До цього танцюрист та його дружина мали власний будинок, але взимку вони раптово його продали. Виявилося, Кот і Татарінцева захотіли змін та швидко ухвалити серйозне рішення.

"Ми переїхали в орендовану оселю, щоб продавати свій будиночок і мати змогу робити ремонт у будинку, який побудували. Нікому про це не говорили. І насправді, ми самі не були готові: ані фізично, ані морально", - казала Наталія.