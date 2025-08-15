Кот и Татаринцева рассказали, за сколько арендуют дом под Киевом (видео)

Где живут Кот и Татаринцева

Оказалось, пара сейчас живет под Киевом. Они арендуют двухэтажный дом в Софиевской Борщаговке, его площадь составляет примерно 110 квадратных метров.

Дом, где живут Кот и Татаринцева (скриншот)

Но Кот и его избранница не планируют снимать жилье постоянно. Рядом строится их собственный дом, а потому уже через год-два супруги переедут туда.

Сейчас же они платят за аренду "временного" жилья почти 1 тысячу 500 долларов (более 61 тысячи гривен) в месяц. А "коммуналка", отметил Кот, не очень высокая.

В зимний период за газовое отопление, электричество и водоснабжение они платили 4 тысячи гривен в месяц.

Где живут Татаринцева и Кот (скриншоты)

Когда же у Кота и Татаринцевой спросили, есть ли у них уборщица или помощник, они пошутили, что им помогают пылесосы.

"Смотри, смотри, сколько помощников. Два пылесоса. Еще робот на втором этаже. Ну на самом деле, самые главные помощники - это дедушки, бабушки... К нам приходит девушка, которая убирает, помогает", - рассказали супруги.

До этого танцор и его жена имели собственный дом, но зимой они внезапно его продали. Оказалось, Кот и Татаринцева захотели перемен и быстро приняли серьезное решение.

"Мы переехали в арендованное жилье, чтобы продавать свой домик и иметь возможность делать ремонт в доме, который построили. Никому об этом не говорили. И на самом деле, мы сами не были готовы: ни физически, ни морально", - говорила Наталья.