Козловський "звільнений в запас": у ЗСУ розкрили правду про службу співака
Співак Віталій Козловський, який оголошував про свою мобілізацію влітку 2023 року, не несе службу вже понад рік. Виявилося, що артист "в запасі".
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у відповіді управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ, яку отримали журналісти hromadske.
Що відомо про службу Козловського
Співак розповідав, що його служба почалася у ролі добровольця з Національної гвардії України. Там, з його слів, він провів близько п'яти місяців. А у 2023 році він потрапив до президентського оркестру.
"Мене було переведено якимось чином в Національний президентський оркестр. Це був найбезглуздіший час в моєму житті. Це була найстрашніша дідівщина, яку я в житті переживав. Всюди в армії до мене була повага. Лише тільки в президентському оркестрі це було щось неймовірне", - казав Козловський у травні цього року.
Після цього його перевели у 22-гу окрему механізовану бригаду. Це підтвердили у ЗСУ.
"Козловський Віталій Віталійович був призначений наказом начальника Генерального штабу Збройних сил України (по особовому складу) від 23 травня 2024 року на посаду солдата резерву 3 запасного взводу 90 запасної роти військової частини А4718. До військової частини прибув із Національного президентського оркестру, місто Київ, справи та посаду прийняв 17 червня 2024 року", - відповіли журналістам у Командуванні.
Співак брав участь у навчальних зборах та перебував у статусі солдата резерву. Також він, як повідомили у ЗСУ, давав концерти для "підняття бойового духу".
Чому Козловський більше не служить (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
"Безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, він не брав", - також йдеться у матеріалах, які отримали журналісти.
А ще у Командуванні розповіли, що вже невдовзі після цього Козловський перейшов у запас. Це сталося 28 червня 2024 року.
"Звільнений у запас через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), а саме: необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи. Справи та посаду здав", - розповіли в Сухопутних силах.
Відомо, що навесні цього року Козловський казав, що займається патронатною службою. Втім, у ЗСУ це не підтвердили.
"Патронатну службу після звільнення відносно військової частини А4718 Віталій Козловський не здійснює і не був виведеним у розпорядження", - повідомили в Командуванні.
Але прес-служба співака пояснила, що Козловський займається патронатною службюо "не у складі бригади, а від благодійного фонду, під назвою "Патронатна служба "Промінь допомоги" 22 ОМБр".
