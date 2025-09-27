Козловский "уволен в запас": в ВСУ раскрыли правду о службе певца

Певец Виталий Козловский, который объявлял о своей мобилизации летом 2023 года, не несет службу уже более года. Оказалось, что артист "в запасе".

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в ответе управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ, который получили журналисты hromadske .

Что известно о службе Козловского

Певец рассказывал, что его служба началась в качестве добровольца из Национальной гвардии Украины. Там, по его словам, он провел около пяти месяцев. А в 2023 году он попал в президентский оркестр.

"Я был переведен каким-то образом в Национальный президентский оркестр. Это было самое нелепое время в моей жизни. Это была самая страшная дедовщина, которую я в жизни переживал. Всюду в армии ко мне было уважение. Лишь только в президентском оркестре это было что-то невероятное", - говорил Козловский в мае этого года.

После этого его перевели в 22-ю отдельную механизированную бригаду. Это подтвердили в ВСУ.

"Козловский Виталий Витальевич был назначен приказом начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (по личному составу) от 23 мая 2024 года на должность солдата резерва 3 запасного взвода 90 запасной роты воинской части А4718. В воинскую часть прибыл из Национального президентского оркестра, город Киев, дела и должность принял 17 июня 2024 года", - ответили журналистам в Командовании.

Певец участвовал в учебных сборах и находился в статусе солдата резерва. Также он, как сообщили в ВСУ, давал концерты для "поднятия боевого духа".

Почему Козловский больше не служит (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, он не принимал", - также говорится в материалах, которые получили журналисты.

А еще в Командовании рассказали, что уже вскоре после этого Козловский перешел в запас. Это произошло 28 июня 2024 года.

"Уволен в запас по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу), а именно: необходимость осуществлять постоянный уход за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Дела и должность сдал", - рассказали в Сухопутных силах.

Известно, что весной этого года Козловский говорил, что занимается патронатной службой. Впрочем, в ВСУ это не подтвердили.

"Патронатную службу после увольнения в отношении воинской части А4718 Виталий Козловский не осуществляет и не был выведен в распоряжение", - сообщили в Командовании.

Но пресс-служба певца объяснила, что Козловский занимается патронатной службой "не в составе бригады, а от благотворительного фонда, под названием "Патронатная служба "Промінь допомоги" 22 ОМБр".