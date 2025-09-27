ua en ru
Сб, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Козловский "уволен в запас": в ВСУ раскрыли правду о службе певца

Суббота 27 сентября 2025 16:44
UA EN RU
Козловский "уволен в запас": в ВСУ раскрыли правду о службе певца Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Полина Иваненко

Певец Виталий Козловский, который объявлял о своей мобилизации летом 2023 года, не несет службу уже более года. Оказалось, что артист "в запасе".

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в ответе управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ, который получили журналисты hromadske.

Что известно о службе Козловского

Певец рассказывал, что его служба началась в качестве добровольца из Национальной гвардии Украины. Там, по его словам, он провел около пяти месяцев. А в 2023 году он попал в президентский оркестр.

"Я был переведен каким-то образом в Национальный президентский оркестр. Это было самое нелепое время в моей жизни. Это была самая страшная дедовщина, которую я в жизни переживал. Всюду в армии ко мне было уважение. Лишь только в президентском оркестре это было что-то невероятное", - говорил Козловский в мае этого года.

После этого его перевели в 22-ю отдельную механизированную бригаду. Это подтвердили в ВСУ.

"Козловский Виталий Витальевич был назначен приказом начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (по личному составу) от 23 мая 2024 года на должность солдата резерва 3 запасного взвода 90 запасной роты воинской части А4718. В воинскую часть прибыл из Национального президентского оркестра, город Киев, дела и должность принял 17 июня 2024 года", - ответили журналистам в Командовании.

Певец участвовал в учебных сборах и находился в статусе солдата резерва. Также он, как сообщили в ВСУ, давал концерты для "поднятия боевого духа".

&quot;Найстрашніша дідівщина&quot;: Козловський розкрив всю правду про свою службу в арміїПочему Козловский больше не служит (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, он не принимал", - также говорится в материалах, которые получили журналисты.

А еще в Командовании рассказали, что уже вскоре после этого Козловский перешел в запас. Это произошло 28 июня 2024 года.

"Уволен в запас по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу), а именно: необходимость осуществлять постоянный уход за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Дела и должность сдал", - рассказали в Сухопутных силах.

Известно, что весной этого года Козловский говорил, что занимается патронатной службой. Впрочем, в ВСУ это не подтвердили.

"Патронатную службу после увольнения в отношении воинской части А4718 Виталий Козловский не осуществляет и не был выведен в распоряжение", - сообщили в Командовании.

Но пресс-служба певца объяснила, что Козловский занимается патронатной службой "не в составе бригады, а от благотворительного фонда, под названием "Патронатная служба "Промінь допомоги" 22 ОМБр".

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Козловский Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"