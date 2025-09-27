Козловський "звільнений в запас": у ЗСУ розкрили правду про службу співака

Що відомо про службу Козловського

Співак розповідав, що його служба почалася у ролі добровольця з Національної гвардії України. Там, з його слів, він провів близько п'яти місяців. А у 2023 році він потрапив до президентського оркестру.

"Мене було переведено якимось чином в Національний президентський оркестр. Це був найбезглуздіший час в моєму житті. Це була найстрашніша дідівщина, яку я в житті переживав. Всюди в армії до мене була повага. Лише тільки в президентському оркестрі це було щось неймовірне", - казав Козловський у травні цього року.

Після цього його перевели у 22-гу окрему механізовану бригаду. Це підтвердили у ЗСУ.

"Козловський Віталій Віталійович був призначений наказом начальника Генерального штабу Збройних сил України (по особовому складу) від 23 травня 2024 року на посаду солдата резерву 3 запасного взводу 90 запасної роти військової частини А4718. До військової частини прибув із Національного президентського оркестру, місто Київ, справи та посаду прийняв 17 червня 2024 року", - відповіли журналістам у Командуванні.

Співак брав участь у навчальних зборах та перебував у статусі солдата резерву. Також він, як повідомили у ЗСУ, давав концерти для "підняття бойового духу".

Чому Козловський більше не служить (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, він не брав", - також йдеться у матеріалах, які отримали журналісти.

А ще у Командуванні розповіли, що вже невдовзі після цього Козловський перейшов у запас. Це сталося 28 червня 2024 року.

"Звільнений у запас через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), а саме: необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи. Справи та посаду здав", - розповіли в Сухопутних силах.

Відомо, що навесні цього року Козловський казав, що займається патронатною службою. Втім, у ЗСУ це не підтвердили.

"Патронатну службу після звільнення відносно військової частини А4718 Віталій Козловський не здійснює і не був виведеним у розпорядження", - повідомили в Командуванні.

Але прес-служба співака пояснила, що Козловський займається патронатною службюо "не у складі бригади, а від благодійного фонду, під назвою "Патронатна служба "Промінь допомоги" 22 ОМБр".