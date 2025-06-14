Круті комедії, які заряджають позитивом: зухвалі та дуже стильні

"Легковажна я"

Після невинної брехні старшокласниця опиняється в епіцентрі пліток та засудження. Вона вирішує скористатися ситуацією та з гумором і стилем перетворюється у справжню бестію.



"Простачка"

Неочікувана правда змушує старшокласницю інакше подивитися на світ, у якому вона живе. Об'єднавшись зі своїм знайомим, вона намагається домогтися уваги хлопця, який їй подобається, і водночас змінити правила гри.



"Нетямущі"

Багата, стильна й трохи наївна школярка вирішує стати свахою і перетворити нудне життя однокласників на романтичний хаос. Але поки вона грає у Купідона, сама потрапляє в пастку справжніх почуттів.



"Здохни, Джон Такер!"

Коли три дівчини дізнаються, що зустрічаються з одним і тим сами красенем, вони встають на шлях помсти. Джону Такеру доводиться несолодко! Та чи вдасться змінити шкільного ловеласа?



"Татові знову 17" (17 Again, 2009)

Розчарований у житті чоловік несподівано опиняється у тілі 17-річного себе. У нього з'являється другий шанс зробити все правильно і налагодити стосунки з рідними, проте в такому образі, звісно, не обходиться без комедії.



"Училка" (Bad Teacher, 2011)

Цинічна та незацікавлена в роботі вчителька мріє про заможного чоловіка. Проте на шляху з'являються перепони.

"Круті дівчата"

Фільм з іронією, сарказмом та рожевим гламуром. Коли новенька потрапляє в найпопулярнішу дівчачу тусовку, вона вирішує дати відсіч поганим дівчатам.