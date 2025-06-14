Крутые комедии, которые заряжают позитивом: дерзкие и очень стильные

Хотите снять стресс и зарядиться позитивом? Эти легкие фильмы подарят настроение и громкий смех.
РБК-Украина делится подборкой фильмов, которые сносят крышу юмором, поражают стилем и гарантированно поднимают настроение.
После невинной лжи старшеклассница оказывается в эпицентре сплетен и осуждения. Она решает воспользоваться ситуацией и с юмором и стилем превращается в настоящую бестию.
Неожиданная правда заставляет старшеклассницу иначе посмотреть на мир, в котором она живет. Объединившись со своим знакомым, она пытается добиться внимания парня, который ей нравится, и при этом изменить правила игры.
Богатая, стильная и немного наивная школьница решает стать свахой и превратить скучную жизнь одноклассников в романтический хаос. Но пока она играет в Купидона, сама попадает в ловушку настоящих чувств.
Когда три девушки узнают, что встречаются с одним и тем же красавчиком, они встают на путь мести. Джону Такеру приходится несладко! Но удастся ли изменить школьного ловеласа?
Разочарованный в жизни мужчина неожиданно оказывается в теле 17-летнего себя. У него появляется второй шанс сделать все правильно и наладить отношения с родными, однако в таком образе, конечно, не обходится без комедии.
Циничная и незаинтересованная в работе учительница мечтает о богатом мужчине. Однако на пути появляются преграды.
Фильм с иронией, сарказмом и розовым гламуром. Когда новенькая попадает в самую популярную девчачью тусовку, она решает дать отпор плохим девушкам.
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