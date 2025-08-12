Яку обручку Роналду подарував коханій на заручини: дизайн та скільки коштує (фото)

Яку обручку подарував Роналду

Про заручини пари стало відомо у понеділок ввечері. Джорджина розмістила в Instagram світлину, на якій продемонструвала подарунок коханого і повідомила, що сказала так на його пропозицію руки та серця.

Увагу фанів миттєво привернув величезний діамант на пальці моделі. Обручку з таким масивним каменем складно не помітити.

Як повідомила фахівчиня з ювелірних виробів Лора Тейлор, перстень прикрашено овальним діамантом вагою від 15 до 20 каратів. Він оточений двома великими бічними каменями.

"Центральний камінь оточений великими бічними діамантами, що додає ще більше блиску і робить і без того вражаючу основу ще більшою", - поділилася вона.

Вона назвала обручку справжньою окрасою останніх років, яка ідеально пасує одній з найвідоміших пар у світі футболу.

Як Роналду освідчився коханій (фото: instagram.com/georginagio)

Скільки коштує обручка, яку Роналду подарував коханій

За словами спеціалістки, якщо камінь природний і бездоганної якості, його вартість може перевищувати 1,5 мільйона фунтів. Це близько 83 мільйонів гривень.

На думку засновниці компанії з виробництва обручок Олівії Ландау, обручка містить діамант у понад 10 каратів. Його вартість може сягати у кілька мільйонів доларів.

Скільки коштує обручка Джорджини Родрігес (скриншот)

Що відомо про стосунки майбутнього подружжя

Пара разом з 2016 року. Вони виховують п'ятьох дітей: доньок Алану Мартіну та Беллу Есмеральду, яку народила Джорджина ,близнюків Евy і Матео від сурогатної матері, а також старшого сина футболіста - Кріштіану-молодшого.

Протягом багатьох років в мережі обговорюють, чому футболіст досі не одружився з коханою. Сам він неодноразово зазначав, що чекав "того самого моменту". І, схоже, він нарешті настав.

Роналду та Родрігес з дітьми (фото: instagram.com/georginagio)