Вівторок 12 серпня 2025 11:42
UA EN RU
Селена Гомес і Бенні Бланко показали фото з весілля: емоціям немає меж! Селена Гомес і Бенні Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)
Автор: Іванна Пашкевич

Селена Гомес і Бенні Бланко стали гостями казкового весілля свого близького друга, репера Lil Dicky (справжнє ім’я - Девід Берд), який узяв шлюб із Крістін Баталукко. Вечір перетворився для пари на справжню романтичну історію з музикою, танцями та ніжними моментами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.

Селена поділилася серією фото, аби зберегти ці миті та показати, як вони з коханим провели вихідні.

"Про вчорашнє весілля", - підписала вона допис.

На одному зі знімків співачка ніжно цілує Бенні у щоку, а на іншому - наносить аромат із нової лінійки Rare Beauty на його шию.

Для свята Гомес обрала яскраво-червону сукню з відкритою спиною та високим коміром, доповнивши її сумкою Valentino з кулоном у вигляді котика.

До того ж, на одному зі знімків на безіменному пальці зірки можна побачити розкішну обручку з діамантом.

Бланко з’явився у насичено-синьому костюмі, який ідеально доповнив образ Селени, створивши ефектний та кінематографічний дует.

Нагадаємо, про роман Селени Гомес і Бенні Бланко стало відомо наприкінці 2023 року.

Згодом з’ясувалося, що саме співачка першою зізналася у коханні. Вже у січні 2024-го пара вперше з’явилася разом на публіці.

Їхнє знайомство розпочалося ще у 2021 році, коли вони працювали над спільним треком I Can’t Get Enough. Бланко є також давнім другом Джастіна Бібера.

Наприкінці 2024 року продюсер зробив Селені пропозицію руки й серця. Закохані вже готуються до весілля, проте поки що не розкривають ані дати, ані деталей майбутнього свята.

Раніше Гомес мала тривалі та непрості стосунки з Джастіном Бібером. Після їхнього розриву співачка пережила депресію.

Нині Бібер одружений на Хейлі Болдвін, яка нещодавно народила йому сина Джека.

