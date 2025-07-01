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"Квартира розтрощена ракетою, а люди хейтять": Олена Тополя розповіла, як оговтується після обстрілу

Вівторок 01 липня 2025 15:26
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"Квартира розтрощена ракетою, а люди хейтять": Олена Тополя розповіла, як оговтується після обстрілу Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Іванна Пашкевич

23 червня під час масованого обстрілу Києва російська балістична ракета розтрощила квартиру співачки Олени Тополі та її чоловіка - фронтмена гурту Антитіла Тараса Тополі.

В ексклюзивному коментарі РБК-Україна виконавиця вперше відверто розповіла, як намагається оговтатися від пережитого та гостро відреагувала на хвилю ненависницьких коментарів у мережі.

Олена Тополя - про зруйновану квартиру

"Звісно, що в мене був шок в той момент, але він проходить. Ми живі, і це - головне. Дякувати Богу, що дітей не було вдома", - поділилася вона.

Діти знаменитості наразі перебувають у бабусі в Нью-Йорку, тож у квартирі залишалися лише вона, брат і племінник.

На думку співачки, той факт, що їй вдалося вижити під час такого удару, - не інакше як Божа благодать.

"Це доводить, що всі наші життя у волі творця", - сказала вона.

&quot;Квартира розтрощена ракетою, а люди хейтять&quot;: Олена Тополя розповіла, як оговтується після обстрілуОлена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Олена також не приховує свого розчарування через брак людяності у суспільстві, особливо коли трапляються такі страшні події.

За словами артистки, після таких трагедій медійні особистості часто стають об’єктами хвилі злорадства.

"Коли стаються такі жахливі речі, чомусь дуже багато негативу і хейту починається", - зазначила Тополя.

Артистку щиро дивує цькування і зухвалі насмішкуваті коментарі у таких ситуаціях.

"Дуже багато хейтерів. Я не розумію просто сенсу, якого корисного результату вони чекають, проявляючи свою радість, що з кимось сталось лихо. Прикро усвідомлювати, що у такий час не відбулася переоцінка життя, як свого, так і життя твого народу", - підкреслила знаменитість.

Співачка вважає подібні висловлювання неприйнятними, особливо в умовах війни.

Як Тополя живе зараз

Нині Олена разом із сім’єю намагається оговтатися та повертатися до нормального життя.

Попри руйнування житла, вона поки що залишається у власній квартирі. Втім, умови там далекі від звичних.

"Ну як вам сказати… У мене два матрацики, на яких я сплю. У мене працює плита, у мене є вода. Жити можна", - зізнається вона.

&quot;Квартира розтрощена ракетою, а люди хейтять&quot;: Олена Тополя розповіла, як оговтується після обстрілуКвартира Олени Тополі (фото: facebook.com/taras.topolya)

Водночас Тополя подала заявку на відновлення житла через державну програму "єВідновлення".

"Я подала заявку, але, звісно, що це... Я не знаю, може, пів року, рік треба чекати", - пояснила вона.

Наразі родина також активно шукає нове житло, адже квартира поки непридатна для проживання у ній.

"Але поки відновимося - я не знаю. Ми шукаємо зараз житло. На жаль, дуже складно з цим зараз", - підсумувала артистка.

&quot;Квартира розтрощена ракетою, а люди хейтять&quot;: Олена Тополя розповіла, як оговтується після обстрілуКвартира Олени Тополі (фото: facebook.com/taras.topolya)

Ракетний обстріл Києва 23 червня: що відомо

У ніч проти 23 червня Київ зазнав масштабної атаки з боку Росії. Унаслідок комбінованого обстрілу одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку у Шевченківському районі - зовсім поряд із квартирою Тараса і Олени Тополі.

За словами лідера гурту Антитіла, вибухова хвиля буквально стерла їхнє житло з лиця землі - залишилися лише частково вцілілі стіни.

"Всередині все розтрощене. Вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Нам пощастило, всі в родині живі. На відміну від людей у будинку навпроти", - написав він, опублікувавши фото наслідків.

Будівля, яка зазнала прямого влучання, постраждала найбільше - там є загиблі та поранені.

Виконавиця також поділилася в мережі відео з місця трагедії - на кадрах видно, як за нею палає багатоповерхівка. Артистка - у сльозах і в шоковому стані.

Та найгучніше обговорення викликала не сама трагедія, а реакція народної депутатки Мар’яни Безуглої.

У своєму дописі в соцмережах вона фактично звинуватила Тополю у "симуляції служби" та заявила, що російський удар по його квартирі - це "карма".

"Фейкова служба - справжня війна. Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти 'порішав' в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. 'Карма'", - написала вона.

Слова депутатки викликали хвилю обурення серед українців.

У відповідь Тарас Тополя іронічно оголосив "збір коштів на психіатра" для політикині.

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