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Квіткова жорстко відповіла на слова екс-тренера "Динамо" про "жінку з дитиною"

Середа 23 липня 2025 15:03
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Квіткова жорстко відповіла на слова екс-тренера "Динамо" про "жінку з дитиною" Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Іванна Пашкевич

Напередодні екс-тренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо заявив про те, що роман гравця столичного клубу Володимира Бражка з блогеркою Дашею Квітковою, на його думку, негативно відображається на його кар'єрі. Відповідь дівчини не забарилася.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Що раніше сказав Сабо про стосунки Бражка з Квітковою

Екс-футболіст звернув увагу на те, що обраниця півзахисника київського "Динамо" старша за футболіста на чотири роки та має дитину.

За словами тренера, це може створювати певний тиск і відволікати спортсмена від кар’єри.

"Значить, їй потрібен чоловік. Якщо Бражко проводить з нею цілу ніч, то це позначається", - сказав він.

Квіткова відрегувала

У відповідь Даша Квіткова рішуче розвінчала ці уявлення про жінок із дітьми, назвавши їх "гнилими стереотипами", які "передаються з уст в уста, як пліснява".

"Мене, чесно, вже реально до тремтіння за*бали ці уявлення про жінок з дітьми. Ці гнилі стереотипи, що живуть в суспільстві, передаються з уст в уста, як пліснява - нібито, якщо в дівчини є дитина, то вона автоматично "в пошуках чоловіка", "потребує когось", або "не впорається одна", - поділилася думками Даша.

Квіткова жорстко відповіла на слова екс-тренера &quot;Динамо&quot; про &quot;жінку з дитиною&quot;Даша Квіткова відповіла Йожефу Сабо фото: instagram.com/kvittkova)

Вона підкреслила свою силу і здатність самостійно справлятися з життєвими викликами.

"Ну так, на секундочку: ми вже впоралися. Ми вже витягли себе з дна, ночами без сну, вдень без права на слабкість. І ми не просто справляємось, ми світимось", - зазначила вона.

Квіткова жорстко відповіла на слова екс-тренера &quot;Динамо&quot; про &quot;жінку з дитиною&quot;Даша Квіткова із сином (фото: instagram.com/kvittkova)

Проте, за словами Даші, суспільство досі ставить таких жінок у "уявну чергу за "новим чоловіком", як ніби ми без нього неповноцінні".

"Так, ми хочемо любові. Ми її заслуговуємо, бо людина має право любити - незалежно від того, скільки в неї дітей, шрамів, розчарувань. Людині потрібна людина. Це не про слабкість. Це про природу", - наголосила блогерка.

Даша підкреслила, що наявність дитини не позбавляє жінку права мріяти і бути щасливою.

"Якщо у дівчини є дитина - це не означає, що вона тепер не має права мріяти, бути закоханою, танцювати на кухні від щастя, торкатися, цілувати, відчувати, хотіти... Вона не закінчилась як жінка, бо стала мамою", - заявила вона.

Найголовніше, за словами Квіткової, такі жінки нічого не шукають і не випрошують уваги - вони обирають самі.

Квіткова жорстко відповіла на слова екс-тренера &quot;Динамо&quot; про &quot;жінку з дитиною&quot;Даша Квіткова із сином (фото: instagram.com/kvittkova)

"Ми нічого не шукаємо. Не бігаємо. Не кидаємося. Не випрошуємо уваги. І обираємо ми, а не нас. Бо в нас вже є відповідальність. Жінка з дитиною - це не про "менше", це про "набагато більше". Про зрілість. Про життя, яке не на картинці, а в реальності", - пояснила інфлюенсерка.

Даша роз’яснила, що любов для неї - це не потреба, а вибір і бонус.

"Любов у нашому житті - не потреба. Це бонус. Це вибір. Це те, що приходить, бо ми гідні, а не тому, що нам "треба", - додала вона.

Ще раз наголосила, що дівчата з дітьми не потребують, вони обирають.

"Діти в нас (в кожної жінки) чудові, від**біться від них", - сказала вона з усмішкою.

Квіткова жорстко відповіла на слова екс-тренера &quot;Динамо&quot; про &quot;жінку з дитиною&quot;Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Квіткова також зазначила, що вони не бояться кохати, але не через потребу, а тому, що дозріли до справжнього.

"І так, ми не боїмося кохати. Не тому, що нам хтось потрібен, а тому, що ми дозріли до справжнього. До любові без ігор, без "треба", без "терпи", де дитина - не перешкода, а частина тебе. І якщо люблять тебе - люблять і дитину, безумовно", - підсумувала знаменитість.

І завершила, що тепер це вже не про "знайти когось", а про зустріти того, хто не боїться бачити в дівчині не "жінку з дитиною", а дівчину з серцем і світлом.

Квіткова жорстко відповіла на слова екс-тренера &quot;Динамо&quot; про &quot;жінку з дитиною&quot;Даша Квіткова відповіла Йожефу Сабо фото: instagram.com/kvittkova)

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