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Маша Полякова зізналася, чому зіграє друге весілля з чоловіком-іноземцем

Субота 19 липня 2025 20:43
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Маша Полякова зізналася, чому зіграє друге весілля з чоловіком-іноземцем Маша Полякова (фото:instagram.com/marypoppers1)
Автор: Поліна Іваненко

Старша донька співачки Олі Полякової, 20-річна Маша, розповіла про своє несподіване весілля. Дівчина вийшла за іноземця, а на весіллі з усієї її родини була лише зіркова мама.

Як повідомляє РБК-Україна, в інтерв'ю Славі Дьоміну Маша розповіла, що планує зіграти ще одне весілля з коханим.

Донька Полякової розкрила несподівані деталі свого весілля

За словами Маші, нині вона та її обранець уклали шлюб у США. Дівчина та її обранець навчаються в Берклі, у Бостоні. І вже за рік молодята хочуть зіграти повноцінне весілля.

"Ми наразі розписалися. Офіційне весілля ми плануємо святкувати у Франції або десь в Європі. Скоріш за все, у Франції. 3 червня наступного року", - заявила донька Полякової.

На церемонії, де Маша та її коханий (Еден Пасареллі) стали чоловіком та дружиною, не було батька чи бабусі дівчини. Туди прилетіла лише її мама. І це не просто так.

"Тому що моїй мамі лише, з моєї сім'ї, видали візу. І їй видали візу десь три дні тому. Їм наразі дуже складно отримати взагалі сюди візу. Просто це був більше як розпис, а нормальне весілля вже буде 3 червня", - пояснила Маша.

Маша Полякова зізналася, чому зіграє друге весілля з чоловіком-іноземцемМаша Полякова та її чоловік (instagram.com/marypoppers1)

"Взагалі він (Еден) планував, я знала, що він планує зробити мені пропозицію і що він планує покликати мене заміж. Він взагалі говорив, що завжди хотів одружитися до 21 року", - також розповіла вона.

Виявилося, обранець Маші боявся, що у більш зрілому віці ним можуть скористатися. У родини хлопця є бізнес, він здобуває освіту та займається власними проектами. А тому хотів одружитися раніше, аби точно розуміти, що це дійсно кохання, а не через гроші.

Поки що шлюб доньки Полякової законний лише у США. Але вона планує зробити так, аби він був офіційним ще й на законодавчому рівні України.

"Законодавством України наш шлюб поки що не прийнятий. Щоб наш шлюб прийняло законодавство України, нам треба якусь печатку поставити. Ми оці документи очікуємо десь за тиждень. І їх треба буде передати через посольство України, щоби там нам поставили теж печать в моєму паспорті", - пояснила Маша.

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