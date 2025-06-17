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"Лабубу" за 250 тисяч: відома блогерка похизувалася розкішним подарунком (фото)

Стася Макєєва (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка Стася Макєєва отримала незвичайний подарунок. Їй привезли велетенську фігурку "Лабубу" з троянд.

Хто зробив такий презент та чому він коштує аж 250 тисяч гривень, розповідає РБК-Україна.

Макєєва похизувалася "Лабубу" за чверть мільйона

Так, блогерка показала незвичайний презент, який привезли до неї додому. На подвір'я Стасі занесли фігурку "Лабубу" з троянд. Вона була настільки великою та важкою, що її несли одразу декілька чоловіків.

Відомій блогерці подарували гігантського "Лабубу" (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

"Я просто в шоці від подарунка. Я реально такого не очікувала. Дякую. Такого "Лабубу" в Україні точно ще ніхто не робив. Це щось неймовірне - три тисячі троянд і висотою він два з половиною метри. Просто не можу повірити своїм очам", - написала Стася.

 

 

Виявилося, що такий подарунок зробила блогерка Настя Скальницька, у своїй квітковій студії. На створення цього "Лабубу" довелося витрати не лише три тисячі троянд, а ще й цілий день.

І коштує це "задоволення" недешево. Такого "Лабубу" Настя оцінила від 220 до 250 тисяч гривень.

Як реагує мережа

У коментарях під дописом Стасі думки юзерів розділилися. Хтось назвав "Лабубу" з троянд чудовим презентом, а хтось - марнотратством. 

Тож, коментатори пишуть: 

  • "Найбезглуздіша іграшка, яка тільки може бути. Не зрозумію ніколи сенсу цього, мало того що страшна, так ще і сенсу немає ніякого  певне її придумали будучи під якоюсь речовиною"
  • "Трохи дитинство грає ще в тебе в крові"
  • "От це точно рідкісний "Лабубу".
 

Що таке "Лабубу"

Labubu - популярна колекційна іграшка від китайського бренду Pop Mart, яка виглядає як фантазійна істота з великими очима, вушками та гострими зубами. Вона схожа на мікс між мультяшним звірятком і монстриком, а продається в "сліпих коробках", тобто заздалегідь неможливо дізнатися, яка саме фігурка всередині.

Бум на "Лабубу" почався після того, як з іграшкою з’явилася Ліса з BLACKPINK, а далі тренд підхопили інші інфлюенсери. Тепер ця іграшка не лише предмет колекціонування, а й модний аксесуар, який носять на сумках, рюкзаках, одязі та навіть у зачісках.

Скільки коштує Labubu

  • звичайна фігурка: від 12 до 20 доларів

  • рідкісні моделі: від 100 до 300 доларів

  • ексклюзивні варіанти: до 7 тисяч доларів на аукціонах.

Зараз "Лабубу" вважається частиною глобального тренду на «"ивних, милих і трохи лячних" персонажів, які викликають емоцію і додають стилю.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: дописи та Stories Стасі Макєєвої та Насті Скальницької в Instagram.

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