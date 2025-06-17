"Лабубу" за 250 тысяч: известная блогерша похвасталась роскошным подарком (фото)

Макеева похвасталась "Лабубу" за четверть миллиона

Так, блогерша показала необычный презент, который привезли к ней домой. Во двор Стаси занесли фигурку "Лабубу" из роз. Она была настолько большой и тяжелой, что ее несли сразу несколько мужчин.

Известной блогерше подарили гигантского "Лабубу" (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

"Я просто в шоке от подарка. Я реально такого не ожидала. Спасибо. Такого "Лабубу" в Украине точно еще никто не делал. Это что-то невероятное - три тысячи роз и высотой он два с половиной метра. Просто не могу поверить своим глазам", - написала Стася.

Оказалось, что такой подарок сделала блогерша Настя Скальницкая, в своей цветочной студии. На создание этого "Лабубу" пришлось потратить не только три тысячи роз, а еще и целый день.

И стоит это "удовольствие" недешево. Такого "Лабубу" Настя оценила от 220 до 250 тысяч гривен.

Как реагирует сеть

В комментариях под постом Стаси мнения юзеров разделились. Кто-то назвал "Лабубу" из роз замечательным презентом, а кто-то - расточительством.

Поэтому, комментаторы пишут: