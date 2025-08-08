ua en ru
Latexfauna випустили кліп на саундтрек до фільму "Троє": що відомо про стрічку та пісню

П'ятниця 08 серпня 2025 18:44
Latexfauna випустили кліп на саундтрек до фільму "Троє": що відомо про стрічку та пісню Кадр з атмосферного відео на пісню "Bureviy"
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Популярний український гурт Latexfauna презентував муд-відео на свій хіт "Bureviy", який став офіційним саундтреком до нового пригодницького фільму "Троє" про відчайдушних борців за незалежність України 1917-1921 років.

РБК-Україна розповідає більше про трек та майбутню картину.

Про що кліп "Bureviy"

Музичне відео поєднує кадри з картини та живе виконання пісні гуртом. Лайв-частину знімали на власній студії Latexfauna, де і народився трек, а уривки з фільму демонструють знакові українські локації - Старокостянтинів, Лису Гору та колоритний палац у Самчиках.

Про що кліп "Bureviy" (кадри з відео)

Про що пісня та як вона поєдналася з фільмом

Як розповів фронтмен гурту Дмитро Зезюлін, "Bureviy" був написаний під враженнями від вестерн-гри та натхненний естетикою українського степу.

Головний герой пісні - вершник-шибайголова з трагічною долею, який свідомо обирає свій нелегкий шлях.

"На мою думку, саундтрек чудово поєднався з фільмом, адже в обох простежується спільний наратив: глибокий зв’язок людини з її вірним другом конем, а також дух зірвиголовства. Сам трек за настроєм песимістичний, адже, ймовірно, героя чекає трагічний фінал. Але він приймає свою долю з честю, гордістю і сміливістю", - поділився Зезюлін.


Про що фільм "Троє"

Події пригодницького екшену розгортаються під час війни за незалежність України 1917-1921 років.

Двоє махновських розбишак влаштовують засідку на червоноармійський конвой, що перевозить гроші. Пограбування йде не за планом, і разом із грошима герої забирають полоненого командира панцирника. З цього моменту троє різних чоловіків, які були непримиренними ворогами, стають побратимами у боротьбі проти "червоної чуми".

Ролі харизматичних героїв-розбишак виконали Роман Ясіновський ("Довбуш", "Кіборги"), Артемій Єгоров ("Потяг у 31 грудня") та дебютант у кіно Євген Піднебесний. Головну жіночу роль втілила Аліна Коваленко ("Захар Беркут").

Режисер стрічки - Іван Кравчишин. Під час зйомок було задіяно понад 30 коней, а історичну зброю частково надала Одеська кіностудія, а частково виготовляли спеціально для картини.

Перший показ фільму відбувся в червні на фестивалі глядацького кіно Миколайчук OPEN, де картина стала фільмом-закриттям. У широкий український прокат "Троє" вийде до Дня Незалежності - 21 серпня 2025 року.

При написанні матеріалу використовувалася інформація з пресрелізів "FILM.UA Дистрибуція" та "Кіноманія".

