ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Це моє, я цього хочу!" Полякова вразила зухвалою піснею "Вкрала"

П'ятниця 08 серпня 2025 17:13
UA EN RU
"Це моє, я цього хочу!" Полякова вразила зухвалою піснею "Вкрала" Оля Полякова (фото: прес-служба)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Оля Полякова представила нову пісню. Цей сміливий сингл про любов, яка не грає за правилами.

Що відомо про новий трек, розповідає РБК-Україна.

Полякова представила пісню "Вкрала"

Цей трек - другий після "Жінки з цікавим минулим" (саме з нього почалася співпраця співачки з командою авторів на чолі з Євгеном Тріпловим). І пісня "Вкрала" стала ще одним кроком до майбутнього альбому, над яким артистка вже активно працює.

Це трек про зухвалу відвертість жінки, яка не стримує себе у бажаннях і не боїться порушувати правила.

"Вкрала" - це не лише про кохання, це про силу наміру, про те, коли ти по-справжньому відчуваєш: "Це моє, я цього хочу!". І не можеш, не хочеш собі відмовляти. Це про любов, яка не грає за правилами, правилами, які іноді треба порушувати", - розповіла Полякова.

"Успіх шоу "Дорослі дівчата" і всеукраїнський тур підтвердили: прийшов час змінити не лише форму, а й зміст. Оля змінилася, змінюється світ - і змінюються пісні. Але це не означає, що вона стане незрозумілою своїй аудиторії. Адже вона також змінюється разом із нею", - розповів Михайло Ясинський, менеджер і продюсер Полякової.

"Оля залишається людиною-святом, але сьогодні в ній звучить інший, більш жіночий, але так само харизматичний акорд - саме той, який глядачі полюбили в шоу "Дорослі дівчата".І я щасливий, що Євген Тріплов тонко це відчув. Це справді цікавий етап - і нам подобається, як усе навколо оновлюється, а ми - разом з усіма", - додав він.

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано матеріали від прес-служби Полякової.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Полякова Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Пісні
Новини
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України