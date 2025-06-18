"Ледь не зупиняли зйомку". Макс Барських розповів, через що свариться з Бадоєвим

Макс вперше за тривалий час дав відверте інтерв'ю, у якому поділився особливостями творчої співпраці кліпмейкером.

Артист не приховує: попри міцне партнерство та дружбу, між ними нерідко спалахують конфлікти на знімальному майданчику.

Причиною можуть бути розбіжності в поглядах. Так, наприклад, Макс не завжди позитивно сприймає експериментальні образи режисера, які йому не близькі.

"Іноді Алан це розуміє, іноді - не розуміє. Йому хочеться гарну фешн-картинку, а я розумію, що у мене навіть рухи тіла і поведінка стають іншими", - поділився він.

Барських про роботу з Бадоєвим (фото: instagram.com/alanbadoev)

Найгостріше, за словами співака, було під час знімань кліпу на пісню "Береги".

"Ми прям дуже сильно сварилися. Я прямо виходив зі своєї зони комфорту. Не буду в подробицях, але у нас бували такі конфлікти, що ми ледь не зупиняли зйомки кліпу", - зізнався Барських.

Втім, для творчого тандему з роками розбіжності стали своєрідним ритуалом.

"Якщо ми не посваримося під час знімального процесу, кліп не вдається", - додав він.

Барських розповів про конфлікти з Бадоєвим (скриншот)

Що відомо про Макса Барських

Артист родом з Херсону. Народився 8 березня 1990 року. Сьогодні йому 35.

Після школи перебрався до Києва, де закінчив академію естрадного та циркового вокалу.

Дебютував як співак участю у "Фабриці зірок", яка принесла йому впізнаваність та кар'єрний старт.

До початку повномасштабного вторгнення Макс співав російською, проте після перейшов на українську.

Його пісня "Буде весна" стала символом надії на перемогу та світле майбутнє для України.

Цікаво, що спочатку режисер Алан Бадоєв казав, що співак не перекладатиме свої російськомовні хіти. Проте зрештою українці почули улюблені "Тумани" та "Подруга-ніч" українською мовою.

Раніше ми розповідали, чому Макс Барських роками не наважується на серйозні стосунки.