"Едва не останавливали съемку". Макс Барских рассказал, из-за чего ссорится с Бадоевым

Макс впервые за долгое время дал откровенное интервью, в котором поделился особенностями творческого сотрудничества с клипмейкером.

Артист не скрывает: несмотря на крепкое партнерство и дружбу, между ними часто вспыхивают конфликты на съемочной площадке.

Причиной могут быть разногласия во взглядах. Так, например, Макс не всегда положительно воспринимает экспериментальные образы режиссера, которые ему не близки.

"Иногда Алан это понимает, иногда - не понимает. Ему хочется красивую фэшн-картинку, а я понимаю, что у меня даже телодвижения и поведение становятся другими", - поделился он.

Барских о работе с Бадоевым (фото: instagram.com/alanbadoev)

Острее всего, по словам певца, было во время съемок клипа на песню "Берега".

"Мы прям очень сильно ссорились. Я прямо выходил из своей зоны комфорта. Не буду в подробностях, но у нас бывали такие конфликты, что мы едва не останавливали съемки клипа", - признался Барских.

Впрочем, для творческого тандема с годами разногласия стали своеобразным ритуалом.

"Если мы не поссоримся во время съемочного процесса, клип не получается", - добавил он.

Барских рассказал о конфликтах с Бадоевым (скриншот)

Что известно о Максе Барских

Артист родом из Херсона. Родился 8 марта 1990 года. Сегодня ему 35.

После школы перебрался в Киев, где окончил академию эстрадного и циркового вокала.

Дебютировал как певец участием в "Фабрике звезд", которая принесла ему узнаваемость и карьерный старт.

До начала полномасштабного вторжения Макс пел на русском, однако после перешел на украинский.

Его песня "Буде весна" стала символом надежды на победу и светлое будущее для Украины.

Интересно, что сначала режиссер Алан Бадоев говорил, что певец не будет переводить свои русскоязычные хиты. Однако в конце концов украинцы услышали любимые "Тумани" и "Подруга-ніч" на украинском языке.

Ранее мы рассказывали, почему Макс Барских годами не решается на серьезные отношения.