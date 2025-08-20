UA

Леді Гага засвітила обручку на прогулянці з нареченим: скільки коштує (фото)

Леді Гага виходить заміж за Майкла Поланскі (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Леді Гага опинилася в центрі уваги! Під час прогулянки з нареченим Майклом Поланскі зірка засвітила розкішну обручку. Прикраса вражає розмірами та блиском.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує прикраса та що відомо про заручини артистки.

Що відомо про заручини Леді Гаги

Минулого року співачка повідомила, що виходить заміж за свого коханого, бізнесмена Майкла Поланскі. Тод на літніх Олімпійських іграх вона представила бойфренда як свого нареченого.

А вже днями її помітили з масивною обручкою на руці. 39-річна зірка засвітила перстень під час прогулянки з Майклом у Малібу в понеділок, 18 серпня.

Фотографи зафіксували, як співачка тримала у руці каву, демонструючи коштовну прикрасу. Для виходу вона обрала чорний лонгслів та легінси, які поєднала з великими сонцезахисними окулярами.

Образ доповнила маленькою чорною сумочкою з трендовою іграшкою Labubu. Її коханий теж обрав комфортний стиль - спортивну кофту із капюшоном, сині спортивні шорти та шльопанці.

Що відомо про обручку Леді Гаги та скільки вона коштує

Перстень з овальним діамантом у білому та рожевому золоті був створений вручну брендом Sofia Jewelry.

За даними експертів, унікальна прикраса містить близько 10-20 каратів. Її вартість оцінюється у діапазоні від 500 тисяч до 2 мільйони доларів - десь близько 20-82 мільйони гривень.

За словами зірки, пропозицію руки та серця вона отримала у незвичній атмосфері - коли вони займалися скелелазінням.

Гага неодноразово підкреслювала, що щаслива поруч із Поланскі, з яким вона разом з 2020 року. У нього дуже добре серце і він завжди її підтримує.

Дата весілля поки невідома. Раніше повідомлялося, що пара планує одружитися у цьому році, проте наразі цього ще не сталося.

Леді Гага та Майкл Поланскі (фото: Getty Images)

При написанні матеріалу були використані такі джерела: PageSix, People, Vogue.

