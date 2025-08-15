ua en ru
Полякова зізналася, чи забезпечує 20-річну доньку фінансово після її заміжжя

П'ятниця 15 серпня 2025 16:45
UA EN RU
Полякова зізналася, чи забезпечує 20-річну доньку фінансово після її заміжжя Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська виконавиця Оля Полякова більше утримує фінансово свою 20-річну доньку Марії після того, як та вийшла заміж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю зірки для "Радіо Люкс".

Чи дає Полякова гроші Маші після її заміжжя

Як пояснила артистка, її принцип - допомагати дітям, поки ті не стануть на ноги.

"Моя Маша поїхала в 16, і, звісно, я їй оплачую навчання, житло. Зараз, коли вона просить грошей, я їй кажу, що вона заміж вийшла, чоловіка має - тому до побачення", - зізналася співачка.

Полякова зізналася, чи забезпечує 20-річну доньку фінансово після її заміжжяОля Полякова зі старшою донькою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Таким чином Ольга дала зрозуміти, що після заміжжя її донька повинна будувати власне життя самостійно, не покладаючись на батьківську фінансову допомогу.

За словами виконавиці, це не прояв суворості, а радше спосіб виховати в доньці незалежність, дорослість і вміння долати життєві труднощі разом із партнером.

Крім того, Полякова заявила, що поки не готова до статусу бабусі, а у майбутньому не виключає, що може знову стати мамою.

Нагадаємо, Марія - старша донька артистки, нині навчається у престижному Музичному коледжі Берклі в США.

На початку липня 2025 року дівчина повідомила про заручини з американським музикантом Еденом Пассареллі, з яким почала стосунки ще в січні.

А вже 17 липня Марія оголосила, що вийшла заміж.

Полякова зізналася, чи забезпечує 20-річну доньку фінансово після її заміжжяМаша Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Відомо, що батьки не були присутні на церемонії та не робили весільних подарунків.

Як розповідала Марія, зараз вона проживає у США разом із родиною свого чоловіка.

