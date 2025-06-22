Легендарне шоу "Караоке на Майдані" повернулося: у Києві відбулися зйомки з Кондратюком

Після шести років перерви легендарне українське шоу "Караоке на Майдані" знову повернулося в Києві. 21 червня на території Льодового стадіону пройшли зйомки нового випуску програми.

Як це було - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Подія відбулася в рамках великого музичного фестивалю Music Box Fest.

На відкриту сцену вийшов ведучий і продюсер шоу Ігор Кондратюк - той самий, хто багато років проводив програму і надихав людей співати просто на вулиці.

Все було як раніше: мікрофон передавався з рук в руки, звучав живий спів без фонограми, а навколо панувала атмосфера свята і спільного задоволення.

Наступний випуск "Караоке на Майдані" запланований на 29 червня в рамках фестивалю "Покоління", що проходитиме на ВДНГ.

Там Ігор Кондратюк знову вийде на вулицю, щоб кожен охочий міг заспівати перед камерою і стати частиною шоу.

На фестивалі виступлять відомі українські гурти - "Друга Ріка", "Скрябін" з Юрком Юрченком, а також Ірина Білик.

У своєму Instagram Кондратюк повідомив, що шоу відвідає ще два міста: Дніпро 22 червня та Львів 13 липня.

Востаннє "Караоке на Майдані" виходило в ефір у січні 2019 року. За 20 років програма стала дуже популярною - її показували на кількох телеканалах, а багато учасників отримали завдяки ній перший успіх, наприклад, Віталій Козловський.

Головне в шоу - прості люди, які виходять на сцену і співають від душі.

Повернення програми приурочене до 25-річчя її виходу на українське телебачення.