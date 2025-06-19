"Легенди": Вакарчук з довгим волоссям знявся в кліпі BADstreet Boys, і це варто побачити (відео)

Вакарчук знявся разом з BADstreet Boys - це варто побачити

Так, учасники гурту, який виник на тлі повномасштабної війни РФ проти України для проведення креативних зборів, вирішили перетворити на "донатну" пісню "Океану Ельзи" - хіт "911".

Коміки та артисти співали про збір, а потім в кадрі з'явився Вакарчук. Він попросився до хлопців в машину, яка і стала головною "локацією" кліпу. До речі, саме цю автівку буде розіграно серед тих, хто "задонатить" понад 200 гривень. А ще один приз - шипшиновий чай.

Вакарчук у кліпі BADstreet Boys (скріншот)

"Ми обʼєднали дві потужні стихії - "Badstreet Boys" і "Океан Ельзи". Рімейк легендарної пісні "911" звучить, як код допомоги. Неочікуваний фіт, який став голосом Збору №13 від Atlas Festival та Фонду "Повернись живим" на захист неба", - йдеться в описі до кліпу.

Переможця буде обрано 25 липня. Доєднатися до збору можна за лінком ("Конверт" в "Приваті). Гурт планує зібрати 100 мільйонів та зміцнити Сили Оборони, аби ворожих дронів ставало все менше.

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Новий кліп вразив фанів. У коментарях вони пишуть: