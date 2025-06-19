"Легенды": Вакарчук с длинными волосами снялся в клипе BADstreet Boys, и это стоит увидеть (видео)

Вакарчук снялся вместе с BADstreet Boys - это стоит увидеть

Так, участники группы, которая возникла на фоне полномасштабной войны РФ против Украины для проведения креативных сборов, решили превратить в "донатную" песню "Океана Ельзи" - хит "911".

Комики и артисты пели о сборе, а потом в кадре появился Вакарчук. Он попросился к парням в машину, которая и стала главной "локацией" клипа. Кстати, именно это авто будет разыграно среди тех, кто "задонатит" более 200 гривен. А еще один приз - чай с шиповником.

Вакарчук в клипе BADstreet Boys (скриншот)

"Мы объединили две мощные стихии - "Badstreet Boys" и "Океан Ельзи". Римейк легендарной песни "911" звучит, как код помощи. Неожиданный фит, который стал голосом Сбора №13 от Atlas Festival и Фонда "Повернись живим" в защиту неба", - говорится в описании к клипу.

Победитель будет выбран 25 июля. Присоединиться к сбору можно по ссылке ("Конверт" в "Привате). Группа планирует собрать 100 миллионов и укрепить Силы Обороны, чтобы вражеских дронов становилось все меньше.

Реакция сети

Новый клип поразил фанов. В комментариях они пишут: