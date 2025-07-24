Lida Lee вразила провокаційним кліпом на пісню з незвичайною назвою (відео)
Співачка Lida Lee запрем'єрила кліп на свою нову пісню. В ньому вона постала у сміливому образі й частково здійснила свою мрію.
Про це РБК-Україна розповіли у команді співачки.
Про що новий кліп Lida Lee
Так, зірка представила трек "Хентай", який вперше прозвучав на сцені на Atlas Festival. Один з головних меседжів пісні - не соромитись власних бажань, відкрити в собі свою сексуальність та не боятись осуду суспільства.
"Назва "Хентай" не просто так - це виклик собі та суспільству. Назва провокує, ламає табу, привертає увагу до важливої теми: сексуальність, про яку у нас не прийнято говорити вголос. Але водночас це такий драйвовий літній трек, який транслює свободу та легкість у всьому. Тож це не про провокацію заради провокації", - зазначила Lida Lee.
Lida Lee вразила новим кліпом (фото: прес-служба)
"Це про сміливість говорити. Раніше я не вміла транслювати свою сексуальність,
боялась власних бажань, але зараз розумію, що про це можна і потрібно говорити. Бо мовчання не робить людину обізнанішою чи безпечнішою. Навпаки, воно призводить до нерозуміння себе, своїх меж, страхів, фантазій", - додала вона.
У кліпі співачка з’являється у спокусливих образах, які підкреслює швидка їзда на байку. Lida Lee зацікавила фанів, адже вони досі не знають, хто ж той незнайомець, який був поруч нею в шоломі.
"Зізнаюсь чесно, що ніколи не каталась на байку. І навіть в кліпі не вдалось
спробувати, бо всі зйомки проходили на лафеті з дотриманням правил безпеки. Але сподіваюсь, що таки зможу якось виправити це та по-справжньому поганяти десь на треці, звісно ж, з необхідним захисним обладнанням", - сказала артистка.
Окрім цього, Lida Lee запустила конкурс. Умови дуже прості: зняти відео в TikTok під уривок пісні, і чий допис набере найбільше лайків, той і переміг. Приз - побачення з нею на байку.
"Я дуже хочу навчитись їздити на байку і з радістю розділю цей момент з кимось зі своїх підписників. Ми оберемо два переможці, які разом зі мною будуть опановувати байк, швидкість та давати волю емоціям. Тож чекаю на ваші відео", - додала співачка.
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