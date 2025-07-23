"Залили шість крапельниць": "Холостяк" Цимбалюк розсекретив свій діагноз

Український актор і учасник нового сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк поділився з підписниками подробицями свого самопочуття після раптового погіршення стану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Stories в Instagram Цимбалюка.

Що сталося з Цимбалюком

За словами зірки серіалів, йому довелося перенести сильне отруєння, через яке лікарі поставили шість крапельниць і кілька разів приїжджали до нього додому. Цимбалюк відкрито розповів про симптоми й озвучив діагноз.

"Розважаюся" далі. Діагноз: гостре отруєння", - зазначив він.

Цимбалюк розповів про свій діагноз (скриншот)

Сьогодні ж, за словами Цимбалюка, йому трохи краще.

"Вчора в мене залили шість крапельниць, двічі викликав лікарів. Тому що температура, ламало все тіло, нудота, пронос і головні болі: все це - одночасно. Можна й...нутися. Але близькі були поруч і кваліфіковані лікарі вчасно підхопили вірус під свій контроль", - зазначив актор.

Водночас він точно не знає, що могло стати причиною отруєння.

"Найчастіше запитуєте: де це взялося / що їв? Лікарі зійшлися на думці, що могло взятися звідки завгодно - їжа, вода, якийсь бруд тощо", - написав він.

Тарас Цимбалюк отруївся і розповів про самопочуття (скриншот)

Нагадаємо, у вівторок, 22 липня, актор поскаржився на погане самопочуття і показав фото під крапельницею.

Також він зазначив, що викликав медиків, оскільки не зміг самостійно впоратися з отруєнням.