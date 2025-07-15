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Лілія Подкопаєва вперше за довгий час показала молодшу доньку Евеліну

Вівторок 15 липня 2025 17:37
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Лілія Подкопаєва вперше за довгий час показала молодшу доньку Евеліну Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська спортсменка Лілія Подкопаєва, яка вже багато років живе у США, показала свою молодшу доньку Евеліну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її новий пост в Instagram.

Подкопаєва показала в мережі 5-річну доньку

Разом із донькою вона відвідала один із музеїв і поділилася своїми враженнями.

"Мистецтво - це не те, що ти бачиш, а те, що ти відчуваєш. І в Pérez Museum це відчувається з перших кроків", - зазначила Лілія Подкопаєва.

На фото вона вперше за довгий час показала свою молодшу доньку від бізнесмена Ігоря Дубінського.

Евеліна, якій у вересні цього року виповниться 6 років, позує на фото в джинсових шортах і футболці в смужку. Молодша донька української спортсменки помітно підросла.

Лілія Подкопаєва вперше за довгий час показала молодшу доньку Евеліну

Лілія Подкопаєва показала свою молодшу доньку (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Дівчинка росте справжньою красунею, як і її зіркова мама.

Лілія Подкопаєва вперше за довгий час показала молодшу доньку Евеліну

Молодша донька Подкопаєвої (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Який образ вибрала Лілія Подкопаєва

Українська спортсменка одягнена в чорну футболку вільного крою з великим білим графічним принтом у центрі. Принт має геометричний або абстрактний вигляд, що надає футболці індивідуальності та сучасного акценту.

Футболка поєднується з білими короткими шортами вільного крою. Вони мають високу посадку і довжину до середини стегна, що створює комфортний і легкий образ для спекотної погоди.

На ногах у Подкопаєвої білі еспадрильї, що підкреслює невимушений, але елегантний стиль.

Яскравим акцентом образу є невелика сумка насиченого зеленого кольору, яку Лілія тримає в руці. Вона додає свіжості та кольору в чорно-біле основне вбрання.

Лілія Подкопаєва вперше за довгий час показала молодшу доньку Евеліну

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Що відомо про дітей Лілії Подкопаєвої

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва є мамою трьох дітей - Вадима, Кароліни та Евеліни.

Лілія Подкопаєва вперше за довгий час показала молодшу доньку Евеліну

Діти Подкопаєвої у 2019 році (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Її першим чоловіком був бізнесмен Тимофій Нагорний. Їхній шлюб тривав 5 років.

У 2004 році спортсменку пограбували та жорстоко побили. Унаслідок травм вона опинилася в лікарні та довгий час не могла завагітніти.

У 2006 році разом із Нагорним вона всиновила 8-місячного хлопчика на ім'я Вадим. Уже під час процесу усиновлення дізналася, що чекає на дитину.

10 листопада 2006 року Лілія народила доньку Кароліну - ім'я вона обрала на честь своєї подруги Ані Лорак.

Лілія Подкопаєва вперше за довгий час показала молодшу доньку Евеліну

Лілія Подкопаєва з дітьми та чоловіком (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Другим чоловіком олімпійської чемпіонки став бізнесмен Ігор Дубинський, з яким вона познайомилася в США.

2019 року спортсменка повідомила, що знову вагітна, і того ж року народила доньку Евеліну.

Зараз старшій доньці Подкопаєвої 18 років, вона вступила до Державного університету Джорджії, де вивчатиме маркетинг.

А старший син Вадим, якому 19 років, навчається в Технологічному інституті Джорджії.

Лілія Подкопаєва вперше за довгий час показала молодшу доньку Евеліну

Лілія Подкопаєва з сином (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

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