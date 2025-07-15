ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лилия Подкопаева впервые за долгое время показала младшую дочь Эвелину

Вторник 15 июля 2025 17:37
UA EN RU
Лилия Подкопаева впервые за долгое время показала младшую дочь Эвелину Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая уже много лет живет в США, показала свою младшую дочь Эвелину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

Подкопаева показала в сети 5-летнюю дочку

Вместе с дочкой она посетила один из музеев и поделилась своими впечатлениями.

"Искусство - это не то, что ты видишь, а то, что ты чувствуешь. И в Pérez Museum это чувствуется с первых шагов", - отметила Лилия Подкопаева.

На фото она впервые за долгое время показала свою младшую дочь от бизнесмена Игоря Дубинского.

Эвелина, которой в сентябре этого года исполнится 6 лет, позирует на фото в джинсовых шортах и футболке в полоску. Младшая дочь украинской спортсменки заметно подросла.

Лилия Подкопаева впервые за долгое время показала младшую дочь Эвелину

Лилия Подкопаева показала свою младшую дочь (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Девочка растет настоящей красавицей, как и ее звездная мама.

Лилия Подкопаева впервые за долгое время показала младшую дочь Эвелину

Младшая дочь Подкопаевой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Какой образ выбрала Лилия Подкопаева

Украинская спортсменка одета в черную футболку свободного кроя с большим белым графическим принтом в центре. Принт имеет геометрический или абстрактный вид, что придает футболке индивидуальность и современный акцент.

Футболка сочетается с белыми короткими шортами свободного кроя. Они имеют высокую посадку и длину до середины бедра, что создает комфортный и легкий образ для жаркой погоды.

На ногах у Подкопаевой белые эспадрильи, что подчеркивает непринужденный, но элегантный стиль.

Ярким акцентом образа является небольшая сумка насыщенного зеленого цвета, которую Лилия держит в руке. Она добавляет свежести и цвета в черно-белый основной наряд.

Лилия Подкопаева впервые за долгое время показала младшую дочь Эвелину

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Что известно о детях Лилии Подкопаевой

Напомним, Лилия Подкопаева является мамой троих детей - Вадима, Каролины и Эвелины.

Лилия Подкопаева впервые за долгое время показала младшую дочь Эвелину

Дети Подкопаевой в 2019 году (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Ее первым мужем был бизнесмен Тимофей Нагорный. Их брак продлился 5 лет.

В 2004 году спортсменку ограбили и жестоко избили. В результате травм она оказалась в больнице и долгое время не могла забеременеть.

В 2006 году вместе с Нагорным она усыновила 8-месячного мальчика по имени Вадим. Уже во время процесса усыновления узнала, что ждет ребенка.

10 ноября 2006 года Лилия родила дочь Каролину - имя она выбрала в честь своей подруги Ани Лорак.

Лилия Подкопаева впервые за долгое время показала младшую дочь Эвелину

Лилия Подкопаева с детьми и мужем (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Вторым мужем олимпийской чемпионки стал бизнесмен Игорь Дубинский, с которым она познакомилась в США.

В 2019 году спортсменка сообщила, что снова беременна, и в том же году родила дочь Эвелину.

Сейчас старшей дочери Подкопаевой 18 лет, она поступила в Государственный университет Джорджии, где будет изучать маркетинг.

А старший сын Вадим, которому 19 лет, учится в Технологическом институте Джорджии.

Лилия Подкопаева впервые за долгое время показала младшую дочь Эвелину

Лилия Подкопаева с сыном (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Лилия Подкопаева Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия