Лилия Подкопаева впервые за долгое время показала младшую дочь Эвелину

Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая уже много лет живет в США, показала свою младшую дочь Эвелину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

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Вместе с дочкой она посетила один из музеев и поделилась своими впечатлениями.

"Искусство - это не то, что ты видишь, а то, что ты чувствуешь. И в Pérez Museum это чувствуется с первых шагов", - отметила Лилия Подкопаева.

На фото она впервые за долгое время показала свою младшую дочь от бизнесмена Игоря Дубинского.

Эвелина, которой в сентябре этого года исполнится 6 лет, позирует на фото в джинсовых шортах и футболке в полоску. Младшая дочь украинской спортсменки заметно подросла.

Лилия Подкопаева показала свою младшую дочь (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Девочка растет настоящей красавицей, как и ее звездная мама.

Младшая дочь Подкопаевой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Какой образ выбрала Лилия Подкопаева

Украинская спортсменка одета в черную футболку свободного кроя с большим белым графическим принтом в центре. Принт имеет геометрический или абстрактный вид, что придает футболке индивидуальность и современный акцент.

Футболка сочетается с белыми короткими шортами свободного кроя. Они имеют высокую посадку и длину до середины бедра, что создает комфортный и легкий образ для жаркой погоды.

На ногах у Подкопаевой белые эспадрильи, что подчеркивает непринужденный, но элегантный стиль.

Ярким акцентом образа является небольшая сумка насыщенного зеленого цвета, которую Лилия держит в руке. Она добавляет свежести и цвета в черно-белый основной наряд.

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Что известно о детях Лилии Подкопаевой

Напомним, Лилия Подкопаева является мамой троих детей - Вадима, Каролины и Эвелины.

Дети Подкопаевой в 2019 году (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Ее первым мужем был бизнесмен Тимофей Нагорный. Их брак продлился 5 лет.

В 2004 году спортсменку ограбили и жестоко избили. В результате травм она оказалась в больнице и долгое время не могла забеременеть.

В 2006 году вместе с Нагорным она усыновила 8-месячного мальчика по имени Вадим. Уже во время процесса усыновления узнала, что ждет ребенка.

10 ноября 2006 года Лилия родила дочь Каролину - имя она выбрала в честь своей подруги Ани Лорак.

Лилия Подкопаева с детьми и мужем (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Вторым мужем олимпийской чемпионки стал бизнесмен Игорь Дубинский, с которым она познакомилась в США.

В 2019 году спортсменка сообщила, что снова беременна, и в том же году родила дочь Эвелину.

Сейчас старшей дочери Подкопаевой 18 лет, она поступила в Государственный университет Джорджии, где будет изучать маркетинг.

А старший сын Вадим, которому 19 лет, учится в Технологическом институте Джорджии.

Лилия Подкопаева с сыном (фото: instagram.com/podkopayeva_official)