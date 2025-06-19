ua en ru
Чт, 19 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Макаревич вийшов на зв'язок і відповів на чутки про "полон" в Ірані (відео)

Четвер 19 червня 2025 16:06
UA EN RU
Макаревич вийшов на зв'язок і відповів на чутки про "полон" в Ірані (відео) Андрій Макаревич послав росіян (фото: росЗМІ)
Автор: Поліна Іваненко

Музикант Андрій Макаревич, який засудив повномасштабну війну РФ в Україні. І на тлі загострення конфлікту Ірану з Ізраїлем, де і проживає артист, з'явилося чимало чуток.

Як повідомляє РБК-Україна, на своїй сторінці у Facebook Макаревич опублікував відео і прокоментував російські фейки, серед яких - версія про те, що він "потрапив у полон".

Що сказав лідер гурту "Машина времени"

"Панове боти, напівботи та інші л*йномети! За ті 3,5 роки, поки я живу в Ізраїлі, ви ні на один день не залишили мене своєю невсипущою увагою. Завдяки чому ваша російськомовна аудиторія не може забути про факт мого існування", - сказав Макаревич.

"Дякую вам велике, це прекрасно, безкоштовна реклама. Правда, багато дурниць. За останні три дні я встиг прочитати, що я втік з Ізраїлю в Америку, поїхав на гастролі в Європу, залишився без засобів для існування і тепер мене утримує моя дружина, набрав до рота води щодо "ізраїльської агресії", ну і всяке-таке інше", - додав він.

Макаревич вийшов на зв'язок і відповів на чутки про &quot;полон&quot; в Ірані (відео)Макаревич відповів на чутки про "полон" в Ірані (скріншот)

Також співак спростував чутки про те, що опинився "в полоні" Ірану. Російські та іранські пропагандисти стверджували, що Макаревича нібито тримають у неволі, або ж він "втік".

"А головне, що я полонений Іраном як ізраїльський військовий льотчик. Круто. Поспішаю вам повідомити, що я не втік і не виїхав, ми з сім'єю в Ізраїлі. Усе в нас, слава Богу, гаразд. Ми живі та будемо жити", - зазначив артист.

Наприкінці свого відео Макаревич звернувся до авторів фейків. Він лаконічно "послав" усіх, хто вигадує подібні чутки.

"А що стосується "ізраїльської агресії" - ні, я не набрав води в рот. Ми підтримуємо нашу армію всіма силами. І дуже віримо в її швидку перемогу. І дуже вас прошу: ідіть ви вже всі в д*пу", - резюмував Макаревич.

Вас може зацікавити

Читайте LITE в Google News
Макаревич Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Життя
"Очищення" вогнем і водою? Коли святкувати Івана Купала за новим календарем
"Очищення" вогнем і водою? Коли святкувати Івана Купала за новим календарем