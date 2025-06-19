Макаревич вийшов на зв'язок і відповів на чутки про "полон" в Ірані (відео)

Музикант Андрій Макаревич, який засудив повномасштабну війну РФ в Україні. І на тлі загострення конфлікту Ірану з Ізраїлем, де і проживає артист, з'явилося чимало чуток.

Як повідомляє РБК-Україна, на своїй сторінці у Facebook Макаревич опублікував відео і прокоментував російські фейки, серед яких - версія про те, що він "потрапив у полон".

Що сказав лідер гурту "Машина времени"

"Панове боти, напівботи та інші л*йномети! За ті 3,5 роки, поки я живу в Ізраїлі, ви ні на один день не залишили мене своєю невсипущою увагою. Завдяки чому ваша російськомовна аудиторія не може забути про факт мого існування", - сказав Макаревич.

"Дякую вам велике, це прекрасно, безкоштовна реклама. Правда, багато дурниць. За останні три дні я встиг прочитати, що я втік з Ізраїлю в Америку, поїхав на гастролі в Європу, залишився без засобів для існування і тепер мене утримує моя дружина, набрав до рота води щодо "ізраїльської агресії", ну і всяке-таке інше", - додав він.

Макаревич відповів на чутки про "полон" в Ірані (скріншот)

Також співак спростував чутки про те, що опинився "в полоні" Ірану. Російські та іранські пропагандисти стверджували, що Макаревича нібито тримають у неволі, або ж він "втік".

"А головне, що я полонений Іраном як ізраїльський військовий льотчик. Круто. Поспішаю вам повідомити, що я не втік і не виїхав, ми з сім'єю в Ізраїлі. Усе в нас, слава Богу, гаразд. Ми живі та будемо жити", - зазначив артист.

Наприкінці свого відео Макаревич звернувся до авторів фейків. Він лаконічно "послав" усіх, хто вигадує подібні чутки.

"А що стосується "ізраїльської агресії" - ні, я не набрав води в рот. Ми підтримуємо нашу армію всіма силами. І дуже віримо в її швидку перемогу. І дуже вас прошу: ідіть ви вже всі в д*пу", - резюмував Макаревич.