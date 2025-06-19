Макаревич вышел на связь и ответил на слухи о "плену" в Иране (видео)

Музыкант Андрей Макаревич, осудивший полномасштабную войну РФ в Украине. И на фоне обострения конфликта Ирана с Израилем, где и проживает артист, появилось немало слухов.

Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Facebook Макаревич опубликовал видео и прокомментировал российские фейки, среди которых - версия о том, что он "попал в плен".

Что сказал лидер группы "Машина времени"

"Господа боты, полуботы и прочие г*внометы! За те 3,5 года, пока я живу в Израиле, вы ни на один день не оставили меня своим неусыпным вниманием. Благодаря чему ваша русскоязычная аудитория не может забыть о факте моего существования", - сказал Макаревич.

"Спасибо вам большое, это прекрасно, бесплатная реклама. Правда, много ерунды. За последние три дня я успел прочитать, что я сбежал из Израиля в Америку, уехал на гастроли в Европу, остался без средств для существования и теперь меня содержит моя жена, набрал в рот воды по поводу "израильской агрессии", ну и всякое-такое прочее", - добавил он.

Макаревич ответил на слухе о "плену" в Иране (скриншот)

Также певец опроверг слухи о том, что оказался "в плену" Ирана. Российские и иранские пропагандисты утверждали, что Макаревича якобы держат в неволе, или же он "сбежал".

"А главное, что я пленен Ираном в качестве израильского военного летчика. Круто. Спешу вам сообщить, что я не сбежал и не уехал, мы с семьей в Израиле. Все у нас, слава Богу, в порядке. Мы живы и будем жить", - отметил артист.

В конце своего видео Макаревич обратился к авторам фейков. Он лаконично "послал" всех, кто выдумывает подобные слухи.

"А что касается "израильской агрессии" - нет, я не набрал воды в рот. Мы поддерживаем нашу армию всеми силами. И очень верим в ее скорейшую победу. И очень вас прошу: идите вы уже все в ж*пу", - резюмировал Макаревич.