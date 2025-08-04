Суханов гнівно відповів на бажання Галкіна приїхати в Україну: "Ми на межі"

Ведучий Олексій Суханов, який переїхав з РФ до України після 2014 року та отримав громадянство нашої країни, висловився про так званих "хороших росіян". Він чесно сказав, що думає про бажання Максима Галкіна, Андрія Макаревича та інших артистів приїхати в Київ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Суханов розповів у коментарі для видання "Новини.Live" .

Що ведучий думає про "хороших росіян"

"Коли ми застудилися, ну десь на протязі посиділи, ми що робимо? Ми намагаємося залишитися вдома, хоча б на день-два... Аби дати своїй імунній системі трохи встати на ноги міцніше. І вже тоді можна виходити, спокійно займатися своїми справами", - почав Суханов, коли його спитали про Макаревича та Галкіна, які хотіли б приїхати в Україну.

"Так ось я вас запевняю, що наше українське суспільство поки що, необхідною мірою, не одужало, аби сюди приїздили виконавці з Росії. Хай і так звані опозиційні, які не підтримують тамтешній режим **йла. Я вважаю, що ми маємо зараз виховуватися як українське суспільство", - додав він.

Ведучий гнівно зазначив, що лише потім, коли українці все збагнуть, можна буде повертатися до питання щодо приїзду "хороших росіян". При цьому Суханов прямо сказав, що зараз ситуація дуже ризикова.

Суханов відповів Галкіну (фото: instagram.com/suhanov.official)

"Ми зараз на такій вкрай небезпечній межі. Ми можемо знову замкнути коло. Якщо коротко, то я вважаю, що зараз не на часі їх впускати сюди. Ми маємо вбирати своє, українське", - наголосив Олексій.

На думку Суханова, ми можемо бути вдячними тим, хто виступив проти російської агресії. Але, гнівно зазначив він, важливо залишатися свідомими.

"Вони можуть підтримувати кого завгодно. І велика подяка їм, що вони підтримують Україну! Спасибі їм велике! Але вони мають залишатися чужими для України, розумієте? Я просто закликаю! Бо якщо українське суспільство буде сприймати їх своїми, ми знову станемо не на ту стежку! Ми їм маємо дякувати за підтримку, позицію, рішення. Але українці мають зрозуміти, що друзів-братів у України у світі нема. Крім єдиного свідомого українця. Все!" - резюмував Суханов.

Що Галкін казав про приїзд в Україну

Нещодавно Галкін та його дружина Алла Пугачова "засвітилися" в Юрмалі на фестивалі, який влаштувала Лайма Вайкуле. І там артист зізнався, що вчить українську, а також висловився про допомогу.

"Робимо, що можемо... Але це питання, що не стосується свята пісні. Це дуже складно щось сказати. Але ми підтримуємо, як можемо", - казав він.

Також Галкін сказав, що не проти приїхати з концертом до Києва.

"Приїдемо, якщо дозволять", - запевнив Галкін.