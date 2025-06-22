"Мама" Вєрки Сердючки висловилася про "ідіотів" після мовного скандалу

Що написала "мама" Сердючки

Інна, яка виступає разом з артистом, подякувала фанам за підтримку. Але "мама" Вєрки також згадала про тих, хто їх не підтримує.

"Ми цьомаємо вас за підтримку, обожнюємо, чекаємо нових зустрічей і нових ідіотів на нашому шляху. Продовжуємо жити", - написала Білоконь.

А на фото, яким поділилася "мама" Сердючки, вона та Данилко позують у жовто-блакитних окулярах. Примітно, що співак не зраджує традиції. Він вже давно не з'являється в кадрі (якщо це не виступ в образі Сердючки) без чорної маски на підборідді.

Як зараз виглядає Данилка (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

А ще Данилко незмінно носить чорну спортивну "водолазку" та бейсболку. За словами артиста, це вже його "стандартний" одяг.

"Для мене це уніформа. Я одягаю це як уніформу. У мене одяг різний, але весь одного кольору. Темний. Те ж саме і з маскою. У мене зір поганий, я її десь кину, а потім не можу знайти. Настільки мені в цьому звично", - казав раніше співак.

Скандал навколо Данилка

Нещодавно артист опинився в центрі уваги через свій виступ в Києві. Данилко вийшов на сцену у своєму образу Сердючки та виконав хіти російською мовою.

Це обурило багатьох українців. Також виступ Вєрки засудили відомі персони, такі як ведуча Тала Калатай, музичний критик Роман Бутурлакін, журналістка Аліна Доротюк та інші. Окрім цього, на Данилка написали скаргу мовному омбудсмену.

Згодом ситуацію прокоментувала поліція. Правоохоронці оголосили, що проводять перевірку. Пізніше на скандал через російську мову відреагувала команда Данилка.

"Андрій Данилко не використовував російської мови під час концерту. Вєрка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті - полтавському суржику, що від першого дня було невід'ємною частиною цього образу", - заявили представники артиста.