ua en ru
Чт, 19 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Марина Боржемська показала себе в дитинстві: фото з архіву

Четвер 19 червня 2025 12:35
UA EN RU
Марина Боржемська показала себе в дитинстві: фото з архіву Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Катерина Собкова

Фітнес-тренерка і зірка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська здивувала шанувальників своїми фото, на яких її складно впізнати.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

"Вчора згадувала ігри, в які я грала в дитинстві, і наскільки вони відрізняються від того, що зараз є в наших диджиталізованих дітей", - зазначила фітнес-тренерка.

Вона перерахувала, у які ігри вона та її однолітки тоді грали.

"Усі активні ігри були мої! Бадмінтон? Я! Класики? Я! Резиночки? Я! Я була чемпіонкою двору в цьому", - поділилася Боржемська.

"Козаки-розбійники? Звичайно ж! Обожнювала цю гру. Тобі потрібно не тільки займатися активністю, а й думати "куди сховатися, де знайти, як зробити так, щоб тебе не помітили", - зазначила вона.

Також вона згадала про популярну серед дітей 80-х і 90-х гру в "магазин".

"А як же без купівлі-продажу? Ми створювали власні магазини, а грошима були листочки з дерев. Скажіть, що ви це теж пам'ятаєте! Я ж не одна така?" - риторично запитала Боржемська.

Крім того, вона показала кілька архівних фото тих років, на яких її складно впізнати.

Марина Боржемська показала, який вигляд мала в дитинстві (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Як відреагували в мережі

Фоловери фітнес-тренера одразу ж почали коментувати її нову публікацію, згадуючи про своє дитинство та ігри:

  • "Так, улюблені ігри мого дитинства"
  • "Нас неможливо було додому загнати, а сучасних дітей вигнати з дому"
  • "Резиночки - це щось неймовірне, це напевно найулюбленіша гра дитинства!"
  • "Марино, ти маєш дуже гарний вигляд і зараз, і в дитинстві".

Марина Боржемська показала себе в дитинстві: фото з архіву

Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Нагадаємо, Марина Боржемська - українська телеведуча, фітнес-експертка і блогерка, яка здобула широку популярність завдяки проєкту "Зважені та щасливі".

Вона - колишня дружина професійного боксера В'ячеслава Узелкова, який помер у листопаді 2024 року. Разом вони прожили понад 20 років і розлучилися 2018 року після 22 років стосунків.

Фітнес-тренерка виховує двох дітей: 16-річного сина Роберта та 13-річну доньку Олівію.

Вас також може зацікавити

Читайте LITE в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Життя
Без атестата й НМТ: як вступити до вишу дітям з окупованих територій
Без атестата й НМТ: як вступити до вишу дітям з окупованих територій