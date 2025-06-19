Марина Боржемська показала себе в дитинстві: фото з архіву
Фітнес-тренерка і зірка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська здивувала шанувальників своїми фото, на яких її складно впізнати.
Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
"Вчора згадувала ігри, в які я грала в дитинстві, і наскільки вони відрізняються від того, що зараз є в наших диджиталізованих дітей", - зазначила фітнес-тренерка.
Вона перерахувала, у які ігри вона та її однолітки тоді грали.
"Усі активні ігри були мої! Бадмінтон? Я! Класики? Я! Резиночки? Я! Я була чемпіонкою двору в цьому", - поділилася Боржемська.
"Козаки-розбійники? Звичайно ж! Обожнювала цю гру. Тобі потрібно не тільки займатися активністю, а й думати "куди сховатися, де знайти, як зробити так, щоб тебе не помітили", - зазначила вона.
Також вона згадала про популярну серед дітей 80-х і 90-х гру в "магазин".
"А як же без купівлі-продажу? Ми створювали власні магазини, а грошима були листочки з дерев. Скажіть, що ви це теж пам'ятаєте! Я ж не одна така?" - риторично запитала Боржемська.
Крім того, вона показала кілька архівних фото тих років, на яких її складно впізнати.
Марина Боржемська показала, який вигляд мала в дитинстві (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Як відреагували в мережі
Фоловери фітнес-тренера одразу ж почали коментувати її нову публікацію, згадуючи про своє дитинство та ігри:
- "Так, улюблені ігри мого дитинства"
- "Нас неможливо було додому загнати, а сучасних дітей вигнати з дому"
- "Резиночки - це щось неймовірне, це напевно найулюбленіша гра дитинства!"
- "Марино, ти маєш дуже гарний вигляд і зараз, і в дитинстві".
Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Нагадаємо, Марина Боржемська - українська телеведуча, фітнес-експертка і блогерка, яка здобула широку популярність завдяки проєкту "Зважені та щасливі".
Вона - колишня дружина професійного боксера В'ячеслава Узелкова, який помер у листопаді 2024 року. Разом вони прожили понад 20 років і розлучилися 2018 року після 22 років стосунків.
Фітнес-тренерка виховує двох дітей: 16-річного сина Роберта та 13-річну доньку Олівію.
Вас також може зацікавити
- Джамала поділилася рідкісним фото сина, якому виповнилося 5 років
- Марина Боржемська показала архівні фото сина-красеня
- Дружина Тімура Мірошниченка замилувала рідкісними фото доньки в день її 7-річчя.