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Марина Боржемская показала себя в детстве: фото из архива

Четверг 19 июня 2025 12:35
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Марина Боржемская показала себя в детстве: фото из архива Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Катерина Собкова

Фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская удивила поклонников своими фото, на которых ее сложно узнать.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

"Вчера вспоминала игры, в которые я играла в детстве, и насколько они отличаются от того, что сейчас у наших диджитализированных детей", - отметила фитнес-тренер.

Она перечислила, в какие игры она и ее сверстники тогда играли.

"Все активные игры были мои! Бадминтон? Я! Классики? Я! Резиночки? Я! Я была чемпионкой двора в этом", - поделилась Боржемская.

"Козаки-разбойники? Конечно же! Обожала эту игру. Тебе нужно не только заниматься активностью, но и думать " куда спрятаться, где найти, как сделать так, чтобы тебя не заметили", - отметила она.

Также она вспомнила про популярную среди детей 80-х и 90-х игру в "магазин".

"А как же без купли-продажи? Мы создавали собственные магазины, а деньгами были листики из деревьев. Скажите, что вы это тоже помните! Я ведь не одна такая?" - риторически спросила Боржемская.

Кроме того, она показала несколько архивных фото тех лет, на которых ее сложно узнать.

Марина Боржемская показала, как выглядела в детстве (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Как отреагировали в сети

Фолловеры фитнес-тренера тут же принялись комментировать ее новую публикацию, вспоминая про свое детство и игры:

  • "Да, любимые игры моего детства"
  • "Нас невозможно было домой загнать, а современных детей выгнать из дома"
  • "Резиночки - это что-то невероятное, это наверное самая любимая игра детства!"
  • "Марина, ты очень красиво выглядишь и сейчас, и в детстве".

Марина Боржемская показала себя в детстве: фото из архива

Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Напомним, Марина Боржемская - украинская телеведущая, фитнес-эксперт и блогерша, получившая широкую популярность благодаря проекту "Зважені та щасливі".

Она - бывшая жена профессионального боксера Вячеслава Узелкова, который умер в ноябре 2024 года. Вместе они прожили более 20 лет и развелись в 2018 году после 22 лет отношений.

Фитнес-тренер воспитывает двоих детей: 16-летнего сына Роберта и 13-летнюю дочь Оливию.

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