Марина Боржемская показала себя в детстве: фото из архива
Фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская удивила поклонников своими фото, на которых ее сложно узнать.
Об этом говорится в сообщении РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
"Вчера вспоминала игры, в которые я играла в детстве, и насколько они отличаются от того, что сейчас у наших диджитализированных детей", - отметила фитнес-тренер.
Она перечислила, в какие игры она и ее сверстники тогда играли.
"Все активные игры были мои! Бадминтон? Я! Классики? Я! Резиночки? Я! Я была чемпионкой двора в этом", - поделилась Боржемская.
"Козаки-разбойники? Конечно же! Обожала эту игру. Тебе нужно не только заниматься активностью, но и думать " куда спрятаться, где найти, как сделать так, чтобы тебя не заметили", - отметила она.
Также она вспомнила про популярную среди детей 80-х и 90-х игру в "магазин".
"А как же без купли-продажи? Мы создавали собственные магазины, а деньгами были листики из деревьев. Скажите, что вы это тоже помните! Я ведь не одна такая?" - риторически спросила Боржемская.
Кроме того, она показала несколько архивных фото тех лет, на которых ее сложно узнать.
Марина Боржемская показала, как выглядела в детстве (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Как отреагировали в сети
Фолловеры фитнес-тренера тут же принялись комментировать ее новую публикацию, вспоминая про свое детство и игры:
- "Да, любимые игры моего детства"
- "Нас невозможно было домой загнать, а современных детей выгнать из дома"
- "Резиночки - это что-то невероятное, это наверное самая любимая игра детства!"
- "Марина, ты очень красиво выглядишь и сейчас, и в детстве".
Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Напомним, Марина Боржемская - украинская телеведущая, фитнес-эксперт и блогерша, получившая широкую популярность благодаря проекту "Зважені та щасливі".
Она - бывшая жена профессионального боксера Вячеслава Узелкова, который умер в ноябре 2024 года. Вместе они прожили более 20 лет и развелись в 2018 году после 22 лет отношений.
Фитнес-тренер воспитывает двоих детей: 16-летнего сына Роберта и 13-летнюю дочь Оливию.
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